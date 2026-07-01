Αυτή είναι η πινακίδα που μπερδεύει 9 στους 10 οδηγούς - Τι πρέπει να κάνεις όταν τη δεις

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου, οι οδηγοί οφείλουν να γνωρίζουν τις διατάξεις του ΚΟΚ προκειμένου να αποφύγουν τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στους δρόμους.

Η οδική ασφάλεια βασίζεται κατ' αποκλειστικότητα στην αυτούσια εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, του επίσημου νομικού πλαισίου του κράτους που ρυθμίζει τη δημόσια κυκλοφορία οχημάτων και πεζών στο οδικό δίκτυο.

Ωστόσο πολλές φορές ορισμένοι αδιαφορούν για την ερμηνία ακόμα και κάποιων πολύ βασικών σημάτων κυκλοφορίας, όπως για παράδειγμα είναι η πινακίδα Ρ-6, την οποία συναντούμε κυρίως σε στενές γέφυρες, περάσματα ή τούνελ του επαρχιακού δικτύου ή κατά τη διάρκεια έργων οδοποιίας.

Image

Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι το συγκεκριμένο σήμα δίνει λύση σε μια σπαζοκεφαλιά που αντιμετωπίζουν πολλοί οδηγοί στην καθημερινότητά τους, οι περισσότεροι αγνοούν ακόμα και την ύπαρξή τους.

Στον ελληνικό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το σήμα που ορίζει πιο ρεύμα έχει προτεραιότητα κυκλοφορίας έχει τετράγωνο σχήμα και είναι μπλε χρώματος. Στο εσωτερικό του μπλε τετραγώνου σχηματίζονται δύο βέλη που ουσιαστικά δηλώνουν ότι ο συγκεκριμένος δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης.

Image

Ο οδηγός που θα συναντήσει το συγκεκριμένο σήμα οφείλει να εστιάσει στο μέγεθος και τον χρωματισμό των βελών. Το λευκό και μικρότερο σε μέγεθος βέλος δηλώνει ότι η συγκεκριμένη λωρίδα κυκλοφορίας διατηρεί εξασφαλίζει προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνται σε αυτή, έναντι των επερχόμενων στο αντίθετο ρεύμα οχημάτων.

Στην ίδια οικογένεια ρυθμιστικών πινακίδων ανήκει και εκείνη που μας ενημερώνει ότι οφείλουμε να παραχωρήσουμε εμείς προτεραιότητα.

Σε αυτή την περίπτωση βέβαια το σήμα είναι κυκλικού σχήματος και το βέλος στο ρεύμα κυκλοφορίας στο οποίο κινούμαστε έχει κόκκινο χρώμα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η παραχώρηση προτεραιότητας στο αντίθετο κινούμενο όχημα, παρουσία της αντίστοιχης σήμανσης, είναι υποχρεωτική και δεν έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του οδηγού, ενώ προβλέπεται και πρόστιμο σε περίπτωση που οδηγός αγνοήσει την υποχρέωσή του αυτή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Καιρός: «Καμίνι η χώρα», στους 43 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Νεκρός στο γραφείο του ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου – Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Μέτωπο 15 βουλευτών της ΝΔ κατά των πολυεθνικών του τουρισμού: Ζητούν πλαφόν στις προμήθειες