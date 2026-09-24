Ασημίνα Ιγγλέζου: Ακρωτηρίασαν 4 δάχτυλα στην πρώην παίκτρια του Survivor

Η Ασημίνα Ιγγλέζου υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό τεσσάρων δαχτύλων στο δεξί της χέρι, μετά τα σοβαρά κρυοπαγήματα που υπέστη κατά την αποστολή της στα Ιμαλάια.

Η πρώην παίκτρια του Survivor εστειλε ένα δυνατό μήνυμα για τη ζωή.

«Βρίσκομαι σε ένα χώρο νοσοκομείου και όσο μπορείς να καταλάβεις να έχεις μια αίσθηση που εύχομαι να μην έχεις. Βασικά να μην έχει περάσει άνθρωπος ούτε στον εχθρό μου από νοσοκομείο. Δεν βοηθάει το περιβάλλον, αλλά σύντομα που θα βγω γιατί σήμερα είναι η πρώτη μέρα που νιώθω κάπως καλύτερα και γι’ αυτό και μπόρεσα να ανταποκριθώ στο κάλεσμά σου. Προσπαθώ.

Εύχομαι σιγά σιγά να βγω από εδώ και να μπορέσω να πάρω τη ζωή στο χέρι μου, γιατί τώρα το αριστερό μου θα είναι το καλό μου χέρι, αφού το δεξί μου χέρι έχει υποστεί αρκετή ζημιά. Έχουν ακρωτηριαστεί τα τέσσερα δάχτυλα του δεξιού χεριού μου», εξομολογήθηκε

«Απλά θα πω ότι γενικά κάθε μέρα που ξυπνάμε να μη θεωρούμε δεδομένη τη ζωή μας. Να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή και να είμαστε έτοιμοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε μας φέρει απρόοπτα η ζωή μας, να το αντιμετωπίζουμε, να μην το βάζουμε κάτω. Μερικές φορές μέσα από τέτοιες δυσκολίες καταλαβαίνουμε πραγματικά πόση δύναμη έχουμε. Περισσότερο πόσο νομίζαμε ή πιστεύαμε», ανέφερε.

Η Ασημίνα Ιγγλέζου στάθηκε ιδιαίτερα και στον ρόλο της οικογένειάς της. Είναι μητέρα δύο ενήλικων κοριτσιών, με τη μία κόρη της να είναι γιατρός, και όπως τόνισε, οι δικοί της άνθρωποι αποτελούν το σημαντικότερο καταφύγιό της αυτή την περίοδο.

«Έχω δύο κόρες. Είναι μεγάλες σε ηλικία. Η μία είναι και γιατρός, επομένως καταλαβαίνει. Όταν μια οικογένεια είναι δεμένη σαν άνθρωποι σαν μεταξύ τους, θεωρώ ότι αυτό είναι το καταφύγιο για κάθε άνθρωπο που περνάει μια δυσκολία και γι’ αυτό είναι σημαντικό να έχουμε την οικογένεια. Από εκεί ξεκινάνε πολλά πράγματα, άσχετα με ποια μορφή είναι αυτή η οικογένεια», σημείωσε.

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