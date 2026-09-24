Φλώρος: «Δεν έλαβα την υποστήριξη που ήλπιζα – Η παραγωγή του Survivor δεν κάλεσε τους γονείς μου»

Συνέντευξη στο «News Nation» και τη δημοσιογράφο, Paula Froelich παραχώρησε ο Σταύρος Φλώρος και εξέφρασε τα παράπονά του προς την παραγωγή, τονίζοντας ότι δεν έλαβα την υποστήριξη που χρειαζόταν.

«Μας είχαν πει ότι η παραγωγή θα μας φροντίζει για όσο θα είμαστε στο παιχνίδι. Όμως, δεν μας είπαν για όλη αυτή την κατάσταση που επικρατούσε. Τα σκάφη έτρεχαν σαν τρελά, και όχι μόνο τα σκάφη, αλλά και τα λεωφορεία που μας πήγαιναν από το ένα μέρος στο άλλο. Ήταν ακριβώς το ίδιο, σαν μια χώρα τριτοκοσμική», εξηγεί ο Σταύρος Φλώρος.

«Η παραγωγή δεν κάλεσε τους γονείς μου πολλές φορές. Ούτε απλά για να δει πώς είναι. Ήταν τρελό, δεν έλαβα την υποστήριξη που ήλπιζα και χρειαζόμουν. Μιλάω και για συναισθηματική και για πρακτική υποστήριξη», πρόσθεσε.

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