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ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Ανήλικος οδηγούσε κλεμμένη μοτοσυκλέτα με πινακίδες κυκλοφορίας διαφορετικού οχήματος

περιπολικό
clock 20:29 | 24/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δικογραφία σε βάρος ανήλικου, που κατηγορείται για κλοπή κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση του ΚΟΚ, σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας.



Ο ανήλικος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, να θέτει σε λειτουργία δίκυκλη μοτοσυκλέτα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή δύο ημέρες νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι η μοτοσυκλέτα έφερε πινακίδα κυκλοφορίας, η οποία αντιστοιχούσε σε διαφορετική μοτοσυκλέτα.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο ανήλικος εμπλέκεται σε δύο ακόμη υποθέσεις κλοπής που τελέστηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα αυτοκινήτου και πινακίδας κυκλοφορίας από άλλο όχημα. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, το αφαιρεθέν αυτοκίνητο βρέθηκε και θα αποδοθεί στον νόμιμο κάτοχό του.

Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο πατέρας του ανήλικου, κατηγορούμενος για παραμέληση της εποπτείας του. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

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