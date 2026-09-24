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ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: ΙΣΑ κατά των γιατρών -«Προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα»

γιατροί - Μαζωνάκης
clock 15:44 | 24/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη με τον αρμόδιο ανακριτή να αξιολογεί τα έως τώρα στοιχεία και να προετοιμάζει τα επόμενα βήματά του, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται πρόσωπα που ενδεχομένως έχουν να εισφέρουν πληροφορίες για τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Την ίδια ώρα, ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας κατέθεσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, παίρνοντας θέση απέναντι στους δυο προφυλακισμένους γιατρούς.

Ο ΙΣΑ δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της ανάκρισης για πράξεις και παραλείψεις των κατηγορούμενων γιατρών που, όπως αναφέρει, προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. 

Μάλιστα, προσκόμισε τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες από μηχανήματα που είχε καταθέσει η κατηγορούμενη στον Σύλλογο, επισημαίνοντας ότι τα κατείχαν στο ιατρείο και τα χρησιμοποιούσαν παρανόμως.

ΙΣΑ
ΙΣΑ
ΙΣΑ
ΙΣΑ
ΙΣΑ

Ο ΙΣΑ τονίζει πως ψευδώς γνωστοποίησε η άνευ ειδικότητας γιατρός στον Σύλλογο προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΙΣΑ βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» παράλληλης κατεπείγουσας έρευνας, προκειμένου να διερευνηθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Συλλόγου ή άλλου δημόσιου φορέα που είναι αρμόδιος να πραγματοποιεί ελέγχους στο ιδιωτικό ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Η προκαταρκτική εξέταση, στο πλαίσιο της οποίας ο ΙΣΑ έχει ήδη στείλει υπόμνημα με τις θέσεις του, επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας και αφορά τους ενδεχόμενους ελέγχους σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί εάν υπήρξαν καταγγελίες και ποια ήταν η τύχη τους, η νομιμότητα των κέντρων και η περίπτωση να έχει τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των πολιτών. Η δικαιοσύνη  θα αναζητήσει εάν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος, χωρίς να αποκλείεται η διερεύνηση και άλλων αξιόποινων πράξεων, ανάλογα με τα ευρήματα της έρευνας.

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Γιώργος Μαζωνάκης
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