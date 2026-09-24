Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στη Βιάννο: Χειροπέδες σε 46χρονο – Έλειπαν 218 αιγοπρόβατα από τη δήλωσή του

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Στη σύλληψη ενός 46χρονου άνδρα προχώρησε σήμερα, Πέμπτη (24/09), η Αστυνομία στο Ηράκλειο, ενώ σε βάρος μιας 52χρονης γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις που αφορούν τη ζωοκλοπή και τη νομοθεσία περί όπλων.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου, στο πλαίσιο των ελέγχων για την αντιμετώπιση της ζωοκλοπής, της ανεπιτήρητης βόσκησης και της παράνομης οπλοκατοχής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου.

Κατά την έρευνα στην κατοικία του 46χρονου, σε περιοχή του Δήμου Βιάννου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έξι φυσίγγια. Ακολούθησε έλεγχος στο ποιμνιοστάσιό του, όπου δεν βρέθηκαν τα 218 αιγοπρόβατα που αναφέρονταν στην κτηνοτροφική του δήλωση.

Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή ανεπιτήρητο ποίμνιο 105 αιγοπροβάτων, μέρος των οποίων, σύμφωνα με την Αστυνομία, ανήκε στον 46χρονο και στην 52χρονη. Τα ζώα περισυλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν σε χώρο του Δήμου Ιεράπετρας για φύλαξη.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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