«Βροχή» από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η κηδεία ενός εκ των θυμάτων του σφοδρού τροχαίου δυστυχήματος που έλαβε χώρα στη λεωφόρο Ποσειδώνος πριν από περίπου μια βδομάδα όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν πέντε νεαροί διέλαθε της πορείας του και έπεσε σε μάντρα ξενοδοχείου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ακαριαία οι τρεις εκ των επιβαινόντων.

Στην κηδεία του νεαρού Ρομά, με το ψευδώνυμο Τάισον, συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, και μάλιστα όταν η σορός του έφτασε στον καταυλισμό όπου ζούσε, τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα, και δεκάδες πυροβολισμούς.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media έχουν καταγράψει τη στιγμή που πέφτει «βροχή» από σφαίρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δεν εξετάζεται προς το παρόν επιδότηση για το ρεύμα – Εντός των ημερών τα μέτρα για τη θέρμανση

Πέτυχε απίστευτο ρεκόρ πάνω από τον Δούναβη: Περπάτησε σε ιμάντα επί 12 ώρες (βίντεο)

Τουρκία: Σεισμός 5,4 Ρίχτερ - Στην περιοχή Σανλιούρφα το επίκεντρο