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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Βροχή» από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος

Γλυφάδα
clock 14:12 | 24/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η κηδεία ενός εκ των θυμάτων του σφοδρού τροχαίου δυστυχήματος που έλαβε χώρα στη λεωφόρο Ποσειδώνος πριν από περίπου μια βδομάδα όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν πέντε νεαροί διέλαθε της πορείας του και έπεσε σε μάντρα ξενοδοχείου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ακαριαία οι τρεις εκ των επιβαινόντων.

Στην κηδεία του νεαρού Ρομά, με το ψευδώνυμο Τάισον, συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, και μάλιστα όταν η σορός του έφτασε στον καταυλισμό όπου ζούσε, τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα, και δεκάδες πυροβολισμούς.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media έχουν καταγράψει τη στιγμή που πέφτει «βροχή» από σφαίρες.

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