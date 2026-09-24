Δεν εξετάζεται προς το παρόν επιδότηση για το ρεύμα – Εντός των ημερών τα μέτρα για τη θέρμανση

Αυτή τη στιγμή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχουν αρκετά σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας με κόστος κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση η κυβέρνηση κατέβαλε επιδοτήσεις προκειμένου η τελική τιμή να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά. Συνεπώς με τα σημερινά δεδομένα, όσοι ανησυχούν για την πορεία των τιμών του ρεύματος έχουν τη δυνατότητα να «κλειδώσουν» το κόστος τους για το επόμενο δωδεκάμηνο σε τιμή χαμηλότερη από την επιδοτούμενη της περιόδου 2022-2023. Πάντως, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο στην αγορά ηλεκτρισμού όσο και ευρύτερα στην ενέργεια.

Αυτό ανέφεραν πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επιδότησης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας ενόψει της αύξησης που παρατηρείται στη χονδρική το μήνα Σεπτέμβριο. Οι ίδιες πηγές υπογράμμιζαν ότι ήδη μεγάλη μάζα των καταναλωτών έχει στραφεί στα «μπλε» (σταθερά) τιμολόγια, το μερίδιο των οποίων αυξήθηκε στο 31,62 % τον Ιούνιο από 28,57 % τον Ιανουάριο, με αντίστοιχη υποχώρηση στα «πράσινα» (53% τον Ιούνιο από 57% τον Ιανουάριο) που εξακολουθούν ωστόσο να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο.

Εντός των ημερών τα μέτρα για τη θέρμανση

Σε σχέση με τη δέσμη των παρεμβάσεων για τη θέρμανση, που εξήγγειλε πρόσφατα ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφεραν ότι η εξειδίκευσή του θα γίνει άμεσα. Το «πακέτο» περιλαμβάνει παρεμβάσεις της κυβέρνησης και των διυλιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, προκειμένου η τιμή εκκίνησης στις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Επίσης θα ισχύσει αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που χορηγείται με εισοδηματικά και κλιματικά κριτήρια για όλες τις πηγές θέρμανσης (όχι μόνο το πετρέλαιο) σε 1,2 εκατ. καταναλωτές με κόστος που έφθασε πέρυσι στα 173 εκατ. ευρώ.

Οι ίδιες πηγές κατέστησαν σαφές ότι οι όποιες κινήσεις δε θα θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία και υπό το ίδιο πρίσμα εξετάζονται τα αιτήματα της βιομηχανίας για ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου CISAF (Clean Industrial StateAid Framework).

Το πλαίσιο αυτό επιτρέπει προσωρινά (για μια τριετία) την επιδότηση έως του 50% της κατανάλωσης των ενεργοβόρων βιομηχανιών με ποσό που δεν ξεπερνά το 50 % της τιμής χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας και υποχρέωση επένδυσης του 50 % της επιδότησης σε έργα ενεργειακής απόδοσης.

Η Ελλάδα εφαρμόζει ήδη μέτρα για τη βιομηχανία όπως η αντιστάθμιση του κόστους των ρύπων για τις μεγάλες επιχειρήσεις, η μείωση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, κ.α. Από τις 27 χώρες της ΕΕ, τον Κανονισμό CISAF έχουν ενεργοποιήσει οι 4 (Ιρλανδία, Βουλγαρία, Γερμανία και Σλοβενία) εκ των οποίων οι δύο πρώτες δεν καλύπτουν το κόστος αντιστάθμισης.

Τέλος, σε τροχιά ισοσκελισμού έχει τεθεί ο λογαριασμός των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που καλύπτει το αυξημένο κόστος ηλεκτροδότησης των νησιών και τις επιδοτήσεις μέσω του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Κατά το 7μηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2025 ο λογαριασμός ήταν ελλειμματικός κατά 136 εκατ. ευρώ ενώ φέτος, μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης της Κρήτης το έλλειμμα μηδενίστηκε.

Το συσσωρευμένο χρέος από προηγούμενα έτη, ύψους 300 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί με επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό (200 εκατ.) και με το πρόσθετο όφελος που θα προκύψει από την ολοκλήρωση των διασυνδέσεων των Κυκλάδων και κυρίως της Σαντορίνης που έχει τις μεγαλύτερες καταναλώσεις.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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