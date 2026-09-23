Ρευστό σκηνικό στα καύσιμα - Καθυστερούν οι αποφάσεις για πετρέλαιο θέρμανσης και diesel

Το κλίμα στο οικονομικό επιτελείο είναι πως είναι πολύ νωρίς αυτή τη στιγμή να ληφθούν οι όποιες αποφάσεις τόσο για το ύψος του επιδόματος θέρμανσης όσο και για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, όταν και ξεκινά η διάθεσή του τα πάντα μπορεί να αλλάξουν.

Η Κυβέρνηση αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη από τον οποίο δεν μπορούν να ξεφύγουν, καθώς οι τιμές της ενέργειας μπορεί να έχουν καταστροφικά αποτελέσματα για το πολιτικό σύστημα, την ώρα που εκλογικές αναμετρήσεις θα «τρέχουν».

Μια φρενήρης άνοδος των τιμών μπορεί να τροφοδοτήσει αντισυστημική ψήφο και να «ρίξει» κυβερνήσεις που κρατιούνται από μία κλωστή.

«Παγκόσμια κρίση τιμών των ορυκτών καυσίμων»

Είναι χαρακτηριστικό πως το 36% των ευρωπαϊκών εισαγωγών αεροπορικών καυσίμων και το 18% των εισαγωγών diesel προέρχονται από τη Μέση Ανατολή, ενώ τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν ήδη μειωθεί κατά περισσότερα από 500 εκατ. βαρέλια.

Η Κυβέρνηση δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να λάβει αποφάσεις π.χ. για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς αν ανακοινώσει σήμερα την επιδότηση και το μείγμα αυτής και το πετρέλαιο ανέβει, τότε μπορεί η αύξηση να «καταπιεί» τα μέτρα πριν καν εφαρμοστούν.

«Είναι νωρίς να πάρουμε τις όποιες αποφάσεις, πρέπει να περιμένουμε τα πραγματικά δεδομένα της στιγμής», εξηγούσε παράγοντας του οικονομικού επιτελείου στο CNN Greece.

Όλα δείχνουν πως στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου θα κλειδώσουν οι όποιες αποφάσεις και σίγουρα μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ώρα που το Μαξίμου προετοιμάζεται για τη δύσκολη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου με τον Πρωθυπουργό να δηλώνει αποφασισμένος να θέσει μετ’ επιτάσεως το ζήτημα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι, με τα σημερινά δημοσιονομικά δεδομένα, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ΕΦΚ χωρίς να περικοπεί κάποια άλλη δαπάνη, ωστόσο μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να καταστεί εφικτή εφόσον υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνολική εξαίρεση που θα επιτρέψει προσωρινή μείωση της φορολογίας στα ορυκτά καύσιμα.

Παράγοντες του οικονομικού επιτελείου, έλεγαν πως «υπερπλεόνασμα εμείς έχουμε, για αυτό ζητάμε δημοσιονομικό χώρο, κάποιες άλλες χώρες δεν έχουν χρήματα για να στηρίξουν ένα τέτοιο μέτρο, εμείς όμως μπορούμε και αυτή είναι παγίως η θέση μας».

Στο τελευταίο Eurogroup επισημάνθηκε το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις παγκόσμιες εξελίξεις – κυρίως τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο της Ρωσίας - Ουκρανίας, καθώς και οι επιπτώσεις τους στις τιμές της ενέργειας και στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές συνθήκες, όπως αυτές αποτυπώνονται στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Επαναβεβαιώθηκε δε ότι τυχόν βραχυπρόθεσμα δημοσιονομικά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την αύξηση των τιμών της ενέργειας θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Όλα αυτά την ώρα που δεν αποκλείεται η έκτακτη σύγκληση των υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, προκειμένου να ληφθούν επείγοντα μέτρα, εάν επιδεινωθεί περαιτέρω η ενεργειακή κρίση, καθώς η πίεση στις διεθνείς αγορές εντείνει τις ανησυχίες όχι μόνο για τις τιμές, αλλά και για την επάρκεια κρίσιμων καυσίμων.

«Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα για την κατάσταση, που αντιμετωπίζουμε σήμερα», τόνισε ο επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας. «Εάν μάλιστα η κατάσταση στις μεταφορές επιδεινωθεί, θα ζητήσω έκτακτο συμβούλιο υπουργών, ώστε να λάβουμε επείγοντα μέτρα», πρόσθεσε.

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