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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Έκανε άνω κάτω το αεροπλάνο και συνελήφθη

αεροπλάνο - unsplash
clock 09:08 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη σύλληψη ενός 52χρονου Ρουμάνου προχώρησαν οι αστυνομικοί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, όταν ο άνδρας, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το Βουκουρέστι, άρχισε να προκαλεί προβλήματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν συμμορφωνόταν στις υποδείξεις του πληρώματος, ενώ φέρεται να εξύβριζε και να απειλούσε, έχοντας γενικότερα επιθετική συμπεριφορά.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε και χρειάστηκε η επέμβαση των αστυνομικών, οι οποίοι τελικά τον συνέλαβαν.

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Αεροδρόμιο Ηρακλείου Σύλληψη
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