Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Η κλινική αποτοξίνωσης των 7,7 εκατ. δολαρίων όπου έκανε θεραπεία πριν τον θάνατό του

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση πως ο γιος της Σίντι Κρόφορντ βρέθηκε νεκρός σε κλινική αποτοξίνωσης την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, με την οικογένεια του 27χρονου να είναι συντετριμμένη.







Ο Prisley σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας της αστυνομίας για τα αίτια θανάτου του, φέρεται πως υπέστη καρδιακή ανακοπή από υπερβολική δόση ναρκωτικών, γεγονός που έχει δημιουργήσει ερωτήματα για το κέντρο στο οποίο διέμενε.







Πρόκειται για την τριώροφη κλινική Resolutions Living, αξίας 7,7 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία βρίσκεται στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια και επικεντρώνεται στην υποστήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν εθισμό και προβλήματα ψυχικής υγείας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Page Six.

Η επίσημη ιστοσελίδα του κέντρου αναφέρει πως υπόσχεται να προσφέρει ηρεμία και γαλήνη στους φιλοξενούμενούς του, ενώ όσον αφορά στη θεραπεία, αναφέρεται πως όσοι έχουν επιλέξει να συμμετέχουν σε ένα από τα προγράμματα αποκατάστασης τριών φάσεων, μπορούν να το προσαρμόσουν στις δικές τους ανάγκες, καθορίζοντας στόχους, προσφέροντας εθελοντική εργασία και πραγματοποιώντας ασκήσεις ενδυνάμωσης του χαρακτήρα τους, πάντα υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένου προσωπικού.







Το προσωπικό αποτελείται, συγκεκριμένα, από πιστοποιημένους συμβούλους, γιατρούς, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, θεραπευτές, εκπαιδευτές γιόγκα, βελονιστή και υπνοθεραπευτή.







Στο εσωτερικό της κλινικής, πέρα από τους χώρους διαμονής των φιλοξενούμενων, υπάρχει μία κινηματογραφική αίθουσα, γυμναστήριο, καθώς και μία πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, όπου παρασκευάζονται τα γεύματα των φιλοξενούμενων από σεφ.







Ο ιδιοκτήτης της Resolutions Living, μέχρι στιγμής, δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη δήλωση μετά την ανακοίνωση του θανάτου του 27χρονου γιου της Σίντι Κρόφορντ και του Ραντ Γκέρμπερ.







Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της οικογένειας του εκλιπόντος που μίλησε στο Page Six, ο νεαρός Πρίσλεϊ Γκέρμπερ αντιμετώπιζε δυσκολίες και «αναγνώριζε ότι χρειαζόταν βοήθεια», καθώς ήθελε να απαλλαγεί οριστικά από τους εθισμούς του: «Πάντα υπέφερε από πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και δυσκολευόταν να αποδεχτεί τον πραγματικό του εαυτό και να νιώθει απόλυτα σίγουρος για το ποιος ήταν ως άνθρωπος», επισήμανε η πηγή.

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