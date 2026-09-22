Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης, Μονής Καρδιωτίσσης 56, ισόγειο).



Τα θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5314/2026, (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

Γ. Απολογισμός πεπραγμένων της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. Α.Ε.), ΕΤΟΥΣ 2025.



- (εισηγητής ο κος Φλεμετάκης Ευστράτιος Πρόεδρος της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΠΑΝΕΤΑΙΚ ΑΕ)

1. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

1.1. Τροποποίηση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής έτους 2026, (απόφαση 151/2025 Περιφερειακού Συμβουλίου - απόσπασμα πρακτικού Νο 23/20-11-2025), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τουρισμού Π.Κ.



- (εισηγητής ο κος Κώτσογλου Κυριάκος, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Τουρισμού)

1.2 Έγκριση Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης Κρήτης για την Ισότητα των Φύλων για την περίοδο 2026-2028, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ.



- (εισηγήτρια η κα Γεωργία Μηλάκη Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Π.Κ.)

1.3 Ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την υπογραφή επιταγών και εντολών μεταφοράς των τραπεζικών λογαριασμών της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.



- (εισηγητές ο κος Εμμανουήλ Καμπουράκης Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Κ. και η κα Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.)

1.4 Εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2027 στην Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ.



- (εισηγητής ο κ. Τζεδάκης Σταύρος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.

1.5 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακή σήμανση) στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατανιά (Επαρχιακή Οδό 26), για την εκτέλεση της τομής του έργου: «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΥΑΒΑ» Κ.τ.Ε. ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων, Αναδόχου: «ΤΟΞΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.



- (εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αγαπάκης Γενικός Διευθυντής Υποδομών)

1.6 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για εργασίες οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμισης, ανακλαστήρες κλπ.) επί της επαρχιακής οδού Ηρακλείου – Βιάννου, στο τμήμα από τη συμβολή των Λεωφόρων Καζαντζάκη και Νεάρχου έως τον Ισόπεδο Κυκλικό Κόμβο προς Βιάννο στο έργο: «ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» αναδόχου «MAYCON Α.Ε.Τ.Ε.» ΜΕ Δ.Τ. MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A"», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.



- (εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αγαπάκης Γενικός Διευθυντής Υποδομών)







1.7 Έγκριση εφαρμογής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης για τη συντήρηση του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ», Αναδόχου: « P & C DEVELOPMENT S.A.» σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.



- (εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αγαπάκης Γενικός Διευθυντής Υποδομών)

1.8 Παράταση ισχύος α) της κυκλοφοριακής ρύθμισης σήμανσης – επισήμανσης κινδύνων, β) της κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για εργασίες αντιστήριξης πρανών και ανακατασκευής οδοστρώματος και τριγωνικών τάφρων και γ) κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για εργασίες ανακατασκευής οδοστρώματος και τριγωνικών τάφρων στις θέσεις επεμβάσεων επί του οδικού άξονα Ηράκλειο – Βιάννος στο έργο: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019» και υποέργο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΙΑΝΝΟΣ», Αναδόχου: «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.



- (εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αγαπάκης Γενικός Διευθυντής Υποδομών)

1.9 Απόδοση τιμητικής ονομασίας στο τμήμα της εθνικής οδού ΠΕΟ από κόμβο Καρτερού έως συμβολή με Λ. Σενετάκη – είσοδο αερολιμένα Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.



- (εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αγαπάκης Γενικός Διευθυντής Υποδομών)





2 ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

2.1 Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Περιουσιακών Στοιχείων της ΠΕ Ρεθύμνου, βάσει του άρθρου 563 του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α’) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και κατάργηση της επιτροπής της παρ. 4 του άρθρ. 13 του Π.Δ. 242/1996 Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.



- (εισηγήτρια η κα Μαρία Λιονή Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου)

3 ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

3.1 Δωρεά ενός (1) προκατασκευασμένου οικίσκου για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.



- (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων)

3.2 Σύσταση νέας Επιτροπής αξιολόγησης περιουσιακών στοιχείων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων βάσει του άρθρου 563 του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α’) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και κατάργηση της επιτροπής της παρ. 4 του άρθρ. 13 του Π.Δ. 242/1996 της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.



- (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων)

4 ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

4.1 Έγκριση χορήγησης ποσού ύψους τριακοσίων (300) ευρώ σε ετήσια βάση στους δικαιούχους εργαζόμενους της Π.Ε. Λασιθίου, αντί της παροχής ενός (1) λίτρου γάλακτος σε ημερήσια βάση, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 5143/2024 για το έτος 2026 και σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.



- (εισηγητής ο κ. Ιωάννης Ανδρουλάκης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου)

4.2 Συγκρότηση: α) Επιτροπής Αξιολόγησης Περιουσιακών Στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 563 του Ν. 5314/2026, β) Τριμελούς Επιτροπής για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με την καταστροφή κινητών πραγμάτων άνευ αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 560 του Ν. 5314/2026, και γ) κατάργηση της Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996 της Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.



- (εισηγητής ο κ. Ιωάννης Ανδρουλάκης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου).

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