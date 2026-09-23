Θεσσαλονίκη: Έπαθε επιληπτική κρίση ενώ οδηγούσε και παρέσυρε 3 αμάξια και μηχανάκι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε συνολικά τρία αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι.

Σύμφωνα με το voria.gr, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 11:50, στο ύψος γνωστού ξενοδοχείου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 30χρονος οδηγός του ΙΧ φέρεται να υπέστη επιληπτική κρίση ενώ βρισκόταν εν κινήσει, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το πόδι του φέρεται να παρέμεινε πατημένο στο γκάζι, με το αυτοκίνητο να κινείται ανεξέλεγκτα και να συγκρούεται με άλλα οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού. Ο 30χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Μάρτυρας του τροχαίου, η οποία βρισκόταν εκείνη την ώρα στο πεζοδρόμιο και είδε το όχημά της να παρασύρεται από το ΙΧ, δήλωσε: «Ζούμε από θαύμα».

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