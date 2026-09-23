Απίστευτη διάσωση καρχαρία: Γυναίκα τον ακινητοποίησε με τα πόδια της για να τον σώσει (βίντεο)

Μια απίστευτη επιχείρηση διάσωσης καρχαρία σημειώθηκε στο Cape Hatteras των ΗΠΑ, όταν μια γυναίκα προσπάθησε να αφαιρέσει με πένσα το αγκίστρι και το σύρμα που είχαν μπλεχτεί στα σαγόνια του.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο από την Ολίβια Τάλμποτ στις 4 Ιουλίου, δείχνει τη γυναίκα να ακινητοποιεί τον καρχαρία ανάμεσα στα πόδια της και παρά τον κίνδυνο να επιχειρεί με γυμνά χέρια να τον απαγκιστρώσει. Τελικά τα καταφέρνει και τον βοηθά να επιστρέψει στη θάλασσα, ενώ οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούν με αγωνία.

Newly released footage shows a woman carefully removing a fishing hook from a shark’s mouth after it was reeled ashore in Cape Hatteras, North Carolina, on July 4. Bystanders watched as she worked to free the shark before quickly returning it back into the ocean. pic.twitter.com/9wd50UCBm0 — CBS News (@CBSNews) September 22, 2026

Σύμφωνα με την Τάλμποτ, η γυναίκα και η οικογένειά της ψάρευαν όταν ο καρχαρίας έπιασε το δόλωμα και τους παρέσυρε περίπου 200 μέτρα κατά μήκος της ακτής. Αφού κατάφεραν να τον φέρουν στη στεριά, συγκεντρώθηκε κόσμος για να παρακολουθήσει την προσπάθεια απελευθέρωσής του.

Σύμφωνα με τη New York Post, το συγκεκριμένο είδος είναι κοντά στο να χαρακτηριστεί απειλούμενο με εξαφάνιση, γεγονός που έκανε τη γυναίκα να κινηθεί όσο πιο γρήγορα μπορούσε.

Η αλιεία καρχαριών στις ΗΠΑ διέπεται από αυστηρούς κανόνες και για ορισμένα είδη είναι υποχρεωτική η απελευθέρωσή τους στη θάλασσα, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές. Η γυναίκα, πάντως, κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθεια χωρίς να τραυματιστεί, παρά τον κίνδυνο.

Διαβάστε επίσης

Χάκαραν τη Skroutz Last Mile: «Στον αέρα» ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα

Ραγίζει καρδιές ελέφαντας - Προσπαθούσε να «ξυπνήσει» τον νεκρό σύντροφό του