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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε νεκρός ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου

424_στρατιωτικό νοσοκομείο
clock 15:06 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. ο μυστηριώδης θάνατος του διευθυντή της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του. Τη σορό του, εντόπισαν πριν από μερικές ώρες συνάδελφοί του, οι οποίοι κάλεσαν έντρομοι την Αστυνομία.

Ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του Στρατιωτικού Νοσοκομείου δεν φέρει ίχνη πυροβολισμού ή μαχαιρώματος.

Η σορός του θα μεταφερθεί στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης για ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του.

*Φωτογραφία:  intime

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