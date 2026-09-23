Άδωνις Γεωργιάδης σε δημοσιογράφο: «Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ήταν καλεσμένος σε εκπομπή του Action24 και απαντώντας στον δημοσιογράφο Νίκο Ελευθέρογλου… ξέφυγε, καθώς είπε μια ατάκα προσβλητική προκαλώντας παράλληλα και αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος ρώτησε τον υπουργό, εάν σε περίπτωση που η ΝΔ κέρδιζε τις εκλογές με ποσοστό 28% και υπήρχε ένα κόμμα στα δεξιά της με ποσοστό 15%, θα μπορούσε να προκύψει κυβερνητική συνεργασία με άλλον πρωθυπουργό.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απαντώντας μεταξύ άλλων είπε: «Τώρα αυτά τα λέτε σοβαρά; Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;».

Ο δημοσιογράφος με ψυχραιμία είπε στον υπουργό Υγείας πως δεν καπνίζει «ούτε μπάφο, ούτε τίποτε άλλο». Επιπλέον πρόσθεσε πως δεν πρόκειται να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο, καθώς «δεν μπαίνει σε αυτή τη λογική». Μετά την αντίδραση του δημοσιογράφου ο υπουργός προσπάθησε να τα μαζέψει λέγοντας: «Καλά, πλάκα έκανα».

Το στιγμιότυπο από το 22:30 του βίντεο:

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