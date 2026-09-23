ΤΕΤ.23 Σεπ 2026 15:14
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Άδωνις Γεωργιάδης σε δημοσιογράφο: «Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;»

άδωνις γεωργιάδης
clock 14:30 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ήταν καλεσμένος σε εκπομπή του Action24 και απαντώντας στον δημοσιογράφο Νίκο Ελευθέρογλου… ξέφυγε, καθώς είπε μια ατάκα προσβλητική προκαλώντας παράλληλα και αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος ρώτησε τον υπουργό, εάν σε περίπτωση που η ΝΔ κέρδιζε τις εκλογές με ποσοστό 28% και υπήρχε ένα κόμμα στα δεξιά της με ποσοστό 15%, θα μπορούσε να προκύψει κυβερνητική συνεργασία με άλλον πρωθυπουργό.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απαντώντας μεταξύ άλλων είπε: «Τώρα αυτά τα λέτε σοβαρά; Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;».

Ο δημοσιογράφος με ψυχραιμία είπε στον υπουργό Υγείας πως δεν καπνίζει «ούτε μπάφο, ούτε τίποτε άλλο». Επιπλέον πρόσθεσε πως δεν πρόκειται να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο, καθώς «δεν μπαίνει σε αυτή τη λογική». Μετά την αντίδραση του δημοσιογράφου ο υπουργός προσπάθησε να τα μαζέψει λέγοντας: «Καλά, πλάκα έκανα».

Το στιγμιότυπο από το 22:30 του βίντεο:

Διαβάστε επίσης 

Αλέξης Τσίπρας: Δεν υπάρχει τομέας της οικονομίας σήμερα χωρίς καρτέλ

Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη: ExxonMobil, επενδυτές και τράπεζες

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Άδωνις Γεωργιάδης Δημοσιογράφος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis