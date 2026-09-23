Δήμος Αποκορώνου: «Όχι» σε δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών

«Ο Δήμος Αποκορώνου δεν αποδέχεται τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στα διοικητικά του όρια και δεν προτίθεται να προτείνει, να διαθέσει ή να αποδεχθεί οποιονδήποτε χώρο για τον σκοπό αυτό», αναφέρει ο δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης.

Ο κ. Κουκιανάκης απέστειλε επιστολή προς την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης (Π.Ε.Δ. Κρήτης), υπόψη του προέδρου κ. Γεώργιου Μαρινάκη, σχετικά με τη διερεύνηση χώρων για την εγκατάσταση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη και όπως αναφέρει: «Ο Αποκόρωνας έχει δικαίωμα να αποφασίζει για το μέλλον του. Δεν προτείνουμε, δεν διαθέτουμε και δεν αποδεχόμαστε κανέναν χώρο για τη συγκεκριμένη δομή». Η θέση του δήμου στηρίζεται, σύμφωνα με τον δήμαρχο, σε δύο σαφείς και ουσιαστικούς λόγους, έλλειψη κατάλληλων υποδομών, δεν υφίσταται στον Δήμο Αποκορώνου κατάλληλη κτηριακή υποδομή ή διαθέσιμος χώρος που να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ασφάλειας, υγιεινής, λειτουργικότητας και αξιοπρεπούς διαμονής.

«Η τοπική κοινωνία του Αποκόρωνα δεν αποδέχεται την εγκατάσταση της συγκεκριμένης δομής, όπως έχει αποτυπωθεί και σε σχετική συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου. Η θέση αυτή δεν στρέφεται κατά της ανθρωπιστικής διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος, ούτε αμφισβητεί την υποχρέωση αντιμετώπισης κάθε ανθρώπου με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Αφορά συγκεκριμένα τη χωροθέτηση μιας δομής σε έναν τόπο όπου, σύμφωνα με τα δεδομένα του δήμου, δεν υπάρχουν οι αναγκαίες υποδομές και δεν υφίσταται η απαιτούμενη κοινωνική συναίνεση», αναφέρεται στην επιστολή, τονίζοντας επίσης πως: «Η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να παρακάμπτεται και οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αποδέκτες αποφάσεων, κάθε σχεδιασμός οφείλει να στηρίζεται στον θεσμικό διάλογο, στον σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων κάθε τόπου και στη δημοκρατικά εκφρασμένη βούληση των πολιτών».

Η δημοτική αρχή δηλώνει ότι παραμένει διαθέσιμη για έναν υπεύθυνο και ανθρωπιστικό διάλογο σε επίπεδο Κρήτης, διατηρώντας, ωστόσο, αδιαπραγμάτευτη τη θέση του για τη συγκεκριμένη χωροθέτηση.

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