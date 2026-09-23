ΑΑΔΕ: Έρχεται νέο «τσουχτερό χαράτσι» για τους επαγγελματίες

Ακόμη ένα «χαράτσι» για τους επαγγελματίες που θα χρειαστεί να προσφύγουν από την 1η Οκτωβρίου στις Υπηρεσίες Παρόχου για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων. Πλέον θα είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν τιμολόγιο για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Η μη συμμόρφωση με τον ως άνω προβλεπόμενο τρόπο ή με τη χρήση της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (timologio), θα τιμωρείται με «βαριά» πρόστιμα.

Κάθε συναλλαγή θα καταγράφεται εφεξής ηλεκτρονικά με την υποχρεωτική αποστολή των δεδομένων στο myDATA υπό την απειλή «τσουχτερών» προστίμων, τα οποία θα κοινοποιούνται αυτόματα και ψηφιακά στους παραβάτες.

Τι πρέπει να κάνουν οι επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ προσβλέπει στην δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού «αποτυπώματος» κάθε συναλλαγής, από το τιμολόγιο και την αποστολή έως τη μεταφορά και την παραλαβή των προϊόντων, παρακολουθώντας τη διαδρομή τους.

Έτσι, από την 1η Οκτωβρίου η ηλεκτρονική τιμολόγηση επεκτείνεται και στις μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο κάτω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ μέχρι τώρα ισχύει για τις μεγάλες εταιρείες.

Για τις μικρές επιχειρήσεις που μπαίνουν σε λίγες ημέρες στην ηλεκτρονική τιμολόγηση θα δοθεί ένα περιθώριο προσαρμογής τριών μηνών έως την 31η Δεκεμβρίου 2026 και από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα την εφαρμόζουν υποχρεωτικά.

Στο μεταβατικό διάστημα, θα επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, η σταδιακή εκπλήρωση της υποχρέωσης με παράλληλη χρήση και άλλων τρόπων έκδοσης και διαβίβασης.

Βασική προϋπόθεση πάντως είναι να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η σχετική δήλωση για έναρξη ηλεκτρονικής έκδοσης ή η δήλωση χρήσης της εφαρμογής timologio, με ημερομηνία έναρξης το αργότερο την 1η Οκτωβρίου.

Η εγκύκλιος Πιτσιλή

Βάσει σχετικής εγκυκλίου του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή οι οντότητες, υποχρεούνται να εκδίδουν για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, τιμολόγιο ή κάθε άλλο έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για να θεωρείται τιμολόγιο, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, είτε μέσω χρήσης Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων είτε μέσω χρήσης της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (timologio).

Η μη συμμόρφωση περί έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου αποκλειστικά με τους ως άνω προβλεπόμενους τρόπους, όπως στην περίπτωση έκδοσης με χειρόγραφο τρόπο ή άλλο τεχνικό μέσο (πχ εμπορικό/λογιστικό πρόγραμμα ERP), πλην της εξαιρετικής περίπτωσης απώλειας διασύνδεσης (διακοπής του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή σύνδεσης στο διαδίκτυο), θεωρείται ως μη έκδοση του τιμολογίου αυτού και ως εκ τούτου επιβάλλονται τα αναλογούντα πρόστιμα κατά περίπτωση.

Ποια είναι τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα ποικίλουν ανάλογα με το αν οι υπόχρεοι υπάγονται στον ΦΠΑ ή όχι και αν τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και συγκεκριμένα:

Σε πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν εκδίδει λογιστικά αρχεία ή εκδίδει ή λαμβάνει ανακριβή λογιστικά αρχεία (παραστατικά), για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, αν είναι υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και 1.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, αν είναι υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.



Ειδικά σε πρόσωπο που δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία αναφορικά με τις υποχρεώσεις του, επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ.

Σε πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν εκδίδει παραστατικά πώλησης (φορολογικά στοιχεία) ή εκδίδει ή λαμβάνει ανακριβή στοιχεία για πράξεις που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και των 500 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 100% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 500 ευρώ, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 1.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Σε περίπτωση κάθε νέας υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 200% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 1.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 2.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.



Σε περίπτωση υποτροπής για τρίτη φορά, το πρόστιμο τετραπλασιάζεται με το ελάχιστο να είναι 1.000 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 2.000 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία.

πηγή: skai.gr

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