ΤΕΤ.23 Σεπ 2026 12:44
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Δωροκάρτες στα παιδιά των αστυνομικών που θα φοιτήσουν στην Α' Δημοτικού

ςεφγ
clock 12:12 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης προς τα μέλη της, προχώρησε και φέτος σε μια συμβολική αλλά ουσιαστική κίνηση στήριξης.

Συγκεκριμένα, στα μέλη που έχουν τέκνα τα οποία θα φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2026 – 2027, μοιράστηκαν δωροκάρτες αξίας 50 ευρώ από τα Σούπερ Μάρκετ «Χαλκιαδάκης», ώστε να καλυφθούν ανάγκες σε γραφική ύλη για τα πρώτα μαθητικά τους βήματα.

ςε

Με τον τρόπο αυτό, η Ένωσή θέλει να σταθεί αρωγός στη νέα σχολική πορεία των παιδιών, δίνοντάς τους τις πρώτες προμήθειες για το ταξίδι της γνώσης, και ταυτόχρονα να στηρίξει τις οικογένειες των αστυνομικών.

ςΕΓ

Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, γεμάτη υγεία, πρόοδο και χαμόγελα, αναφέρεται στο τέλος της ανακοίνωσης. 

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα συνταξιούχος οδοντίατρος για «ολιστικές» θεραπείες

Κρήτη: Ήπιε και άρχισε να την χτυπά άγρια στο πρόσωπο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αστυνομικοί Ηρακλείου Δημοτικό Σχολείο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis