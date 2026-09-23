Ηράκλειο: Δωροκάρτες στα παιδιά των αστυνομικών που θα φοιτήσουν στην Α' Δημοτικού

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης προς τα μέλη της, προχώρησε και φέτος σε μια συμβολική αλλά ουσιαστική κίνηση στήριξης.

Συγκεκριμένα, στα μέλη που έχουν τέκνα τα οποία θα φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2026 – 2027, μοιράστηκαν δωροκάρτες αξίας 50 ευρώ από τα Σούπερ Μάρκετ «Χαλκιαδάκης», ώστε να καλυφθούν ανάγκες σε γραφική ύλη για τα πρώτα μαθητικά τους βήματα.

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Με τον τρόπο αυτό, η Ένωσή θέλει να σταθεί αρωγός στη νέα σχολική πορεία των παιδιών, δίνοντάς τους τις πρώτες προμήθειες για το ταξίδι της γνώσης, και ταυτόχρονα να στηρίξει τις οικογένειες των αστυνομικών.

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Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, γεμάτη υγεία, πρόοδο και χαμόγελα, αναφέρεται στο τέλος της ανακοίνωσης.

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