ΠΑΓΝΗ: «Καμπανάκι» από το Σωματείο Εργαζομένων – Ζητούν πλήρη κρατική χρηματοδότηση για την Παιδοαιματολογική

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Την ανάγκη πλήρους κρατικής χρηματοδότησης για την ανακαίνιση, επέκταση και στελέχωση της Παιδοαιματολογικής – Παιδοογκολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ αναδεικνύει το Σωματείο Εργαζομένων, με αφορμή τις συζητήσεις για χρηματοδότηση έργων από ΜΚΟ.

Το Σωματείο υποστηρίζει ότι η Κλινική, η οποία εφημερεύει καθημερινά και καλύπτει τις ανάγκες παιδιών από ολόκληρη την Κρήτη, αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές. Όπως αναφέρει, ο αριθμός των νοσηλευτών δεν επαρκεί για την ασφαλή κάλυψη των 12 κλινών, ενώ αυξημένες είναι οι ανάγκες λόγω της νοσηλείας ανοσοκατεσταλμένων παιδιών και της λειτουργίας μονάδων αυτόλογης μεταμόσχευσης.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, καθώς τρεις γιατροί ΕΣΥ και δύο μέλη ΔΕΠ καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες της Κλινικής, της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων, των τακτικών ιατρείων, των ημερήσιων νοσηλειών και της εφημερίας.

Το Σωματείο επισημαίνει επίσης την περιορισμένη παρουσία κοινωνικού λειτουργού και γραμματειακής υποστήριξης, καθώς και την απουσία μόνιμου προσωπικού ψυχολόγων στην Παιδοαιματολογική.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητά πλήρη κρατική χρηματοδότηση για την αναβάθμιση και τον εξοπλισμό της Κλινικής, άμεση κάλυψη των οργανικών κενών, ενίσχυση των ιατρικών θέσεων και δημιουργία μόνιμων θέσεων για ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, βιολόγο και γραμματέα.

«Η υγεία των παιδιών δεν μπορεί να εξαρτάται από το ποιος προσφέρεται να κάνει μια δωρεά», υπογραμμίζει το Σωματείο, τονίζοντας ότι η κοινωνική προσφορά δεν μπορεί να υποκαθιστά την κρατική ευθύνη για τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Με αφορμή τις συζητήσεις για την ανακαίνιση και την επέκταση της Παιδοαιματολογικής – Παιδοογκολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ με χρηματοδότηση από ΜΚΟ, το Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ τοποθετείται ξεκάθαρα:

Η συγκεκριμένη δημόσια Κλινική εφημερεύει καθημερινά και καλύπτει τις ανάγκες παιδιών από ολόκληρη την Κρήτη. Ωστόσο, τόσο η στελέχωση όσο και οι υποδομές της δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της.

Στην Παιδοαιματολογική υπηρετούν η προϊσταμένη, 8 νοσηλεύτριες ΤΕ/ΠΕ, εκ των οποίων 5 είναι μόνιμες, καθώς και 5 νοσηλεύτριες ΔΕ, εκ των οποίων 4 είναι μόνιμες. Στο προσωπικό οφείλονται ήδη αρκετές ημέρες ρεπό και άδειας. Ο αριθμός των νοσηλευτών δεν επαρκεί για την ασφαλή κάλυψη των 12 κλινών, στις οποίες συχνά νοσηλεύονται ανοσοκατεσταλμένα παιδιά, ιδιαίτερα ευάλωτα σε λοιμώξεις και με αυξημένες ανάγκες φροντίδας.

Επιπλέον, από το 2020 λειτουργούν εντός της Κλινικής δύο δίκλινοι θάλαμοι αυτόλογης μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τις απαιτήσεις σε εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό.

Ανεπαρκής είναι και η στελέχωση της Κλινικής σε ιατρικό προσωπικό. Τρεις γιατροί ΕΣΥ και δύο μέλη ΔΕΠ καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες της Κλινικής, της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων, των τακτικών ιατρείων, των ημερήσιων νοσηλειών, καθώς και την καθημερινή εφημερία.

Παράλληλα, η Κλινική δεν καλύπτεται συστηματικά από κοινωνικό λειτουργό, ενώ γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται μόλις δύο φορές την εβδομάδα. Στην Παιδοαιματολογική δεν υπηρετεί μόνιμο προσωπικό ψυχολόγων, ενώ η αμοιβή ψυχολόγου με δελτίο παροχής υπηρεσιών καλύπτεται μέσω χορηγιών.

Δεν μπορεί η εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών, η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και η ψυχαγωγία των παιδιών να εξαρτώνται από συλλόγους, ιδρύματα, δωρητές ή άλλους φορείς.

Οι σύλλογοι, οι γονείς και όλοι όσοι προσφέρουν από το υστέρημά τους αξίζουν τον σεβασμό και την αναγνώρισή μας. Άλλο, όμως, η κοινωνική αλληλεγγύη και άλλο η κρατική ευθύνη. Η κοινωνική προσφορά δεν μπορεί να υποκαθιστά τη σταθερή και πλήρη κρατική χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας.

Η ανακαίνιση ενός χώρου από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζονται σύγχρονος εξοπλισμός, επαρκής συντήρηση και, πάνω απ’ όλα, επαρκές και μόνιμο προσωπικό.

Η ανακαίνιση, η επέκταση, η συντήρηση, ο εκσυγχρονισμός και η πλήρης στελέχωση της Κλινικής αποτελούν ευθύνη του κράτους. Ένα σύγχρονο κτίριο, χωρίς επάρκεια σε γιατρούς, νοσηλευτές,

ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό, δεν μπορεί να εξασφαλίσει σύγχρονη, ασφαλή και ποιοτική δημόσια περίθαλψη.

Η διεκδίκησή μας αφορά την καθολική κάλυψη των αναγκών των παιδιών της Κρήτης σε σύγχρονες, υψηλού επιπέδου και δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Δεν θα δεχτούμε η κρατική ευθύνη να μετατρέπεται σε υπόθεση φιλανθρωπίας.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

• Πλήρη και σταθερή κρατική χρηματοδότηση για την ανακαίνιση, αναβάθμιση, επέκταση, συντήρηση και τον εξοπλισμό της Παιδοαιματολογικής – Παιδοογκολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ.

• Πλήρη στελέχωση της Κλινικής Αιματολογίας – Ογκολογίας Παίδων του ΠΑΓΝΗ με όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό και άμεση κάλυψη όλων των οργανικών κενών σε γιατρούς και νοσηλευτές.

• Σύσταση και κάλυψη οργανικών θέσεων παιδοψυχολόγων/ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, βιολόγου για τη Μονάδα Μεταμόσχευσης και γραμματέα.

• Αύξηση κατά τρεις των οργανικών θέσεων ιατρών της Παιδοογκολογικής Κλινικής, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας και εφημέρευσης.

Η υγεία των παιδιών δεν μπορεί να εξαρτάται από το ποιος προσφέρεται να κάνει μια δωρεά.

Τα δικαιώματα του λαού δεν είναι φιλανθρωπία.

Η υγεία των παιδιών δεν είναι κόστος. Είναι δικαίωμα.

Το Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ θα συνεχίσει να διεκδικεί αγωνιστικά:

ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΠΛΗΡΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

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