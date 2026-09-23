Χωρίς προϋπηρεσία; Κι όμως, οι εργοδότες σε ψάχνουν! - Τι δείχνει έρευνα

Την προτίμησή τους σε προσλήψεις εργαζομένων νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας προκειμένου να καλύψουν κενές θέσεις στην επιχείρησή τους, δείχνουν οι εργοδότες, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και στην Ελλάδα.

Το 45% των εργοδοτών παγκοσμίως προσλαμβάνουν περισσότερους εργαζομένους που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους. Στην χώρα μας το 42% των εργοδοτών προτιμά τις προσλήψεις « entry – level» προσωπικού ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 45%.

Σύμφωνα με έρευνα της Manpower στην Ελλάδα, μεγαλύτερη πρόθεση αξιοποίησης των νέων εργαζομένων που τώρα κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, φαίνεται ότι υπάρχει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα χρηματοοικονομικά και στις ασφάλειες (58%). Το αντίστοιχο ποσοστό υποχωρεί στο 29%, όταν η σύγκριση γίνεται για εταιρίες στον τουρισμό, στην εστίαση και στα ξενοδοχεία. Σε παγκόσμιο επίπεδο ο κλάδος των κατασκευών και των ακινήτων με 49% ξεχωρίζει ως προς την αξιοποίηση νέων εργαζομένων. Αναλυτικά, σύμφωνα με την έρευνα:

Το 42% των εργοδοτών στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κλάδου, αναφέρουν ότι οι προσλήψεις εργαζομένων που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, αυξάνονται σε σύγκριση με το 2025.

Η εικόνα στην αγορά εργασίας ανά κλάδο

Στα χρηματοοικονομικά και τις ασφάλειες, το ποσοστό θετικών απαντήσεων ανήλθε στο 58%. Ακολουθούν με 46% οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες, καθώς και η τεχνολογία, μέσα και τηλεπικοινωνίες. Στο 45% βρίσκεται ο δημόσιος τομέας, υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες, όπως και η βιομηχανία. Το χαμηλότερο ποσοστό με μειωμένες προσλήψεις 34% εντοπίστηκε σε τουρισμό, ξενοδοχεία και εστίαση.

Σε σύγκριση με πριν από ένα έτος, το 32% των εργοδοτών απάντησε ότι οι κενές θέσεις στις επιχειρήσεις τους, καλύπτονται με πιο αργό ρυθμό. Το 46% εκτίμησε ότι η κάλυψη των κενών θέσεων γίνεται περίπου με την ίδια ταχύτητα και μόλις το 20% θεωρεί ότι γίνεται πιο γρήγορα. Άρα, παρά την πρόοδο που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, οι εργοδότες εξακολουθούν να δυσκολεύονται να μειώσουν τον χρόνο που απαιτείται για την κάλυψη των θέσεων εργασίας.

Οι εργοδότες που διαπίστωσαν επιτάχυνση στην κάλυψη των θέσεων εργασίας εκτίμησαν ότι αυτό οφείλεται κυρίως λόγω της καλύτερης συνεργασίας μεταξύ του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και των υπεύθυνων προσλήψεων. Θετικά επιδρά, επίσης, η πιο στοχευμένη αναζήτηση υποψηφίων, καθώς και οι ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης και λήψης αποφάσεων.

Σε παγκόσμιο επίπεδο το 45% των εργοδοτών δήλωσαν ότι προσλαμβάνουν περισσότερους εργαζόμενους που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, σε σχέση με το 2025. Κατασκευές και ακίνητα ξεχωρίζουν με 49% και έπονται με 48% χρηματοοικονομικά και ασφάλειες, καθώς και τεχνολογία, μέσα και τηλεπικοινωνίες.

Οι πιέσεις κόστους και τα κενά δεξιοτήτων και όχι η τεχνητή νοημοσύνη, ωθούν τους εργοδότες να περιορίσουν τις προσλήψεις για θέσεις entry – level. Στους κυριότερους λόγους μείωσης των προσλήψεων νέων εργαζομένων, προστίθεται η ανάγκη πρόσληψης πιο έμπειρων που μπορούν να αποδώσουν άμεσα.

Τέλος το 29% των ερωτηθέντων απάντησε ότι φέτος η κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας γίνεται πιο αργά, έναντι 41% που διαπίστωσε ότι πραγματοποιείται με την ίδια ταχύτητα και 28% που εκτίμησε ότι γίνεται πιο γρήγορα.

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