Μάλαγα: Πυροβόλησαν άνδρα στο πρόσωπο σε γεμάτο εστιατόριο -Πελάτες έτρεχαν να σωθούν (βίντεο)

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Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης (22/9) σε πολυσύχναστο εστιατόριο της Μάλαγα, στην Ισπανία, όταν ένας άνδρας δέχθηκε πυροβολισμό στο πρόσωπο ενώ βρισκόταν στον χώρο, προκαλώντας πανικό στους θαμώνες.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 22:30 στο Lounge Bar Plaza, στην παραλιακή ζώνη Muelle Uno, έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς διασκέδασης και αγορών της πόλης.

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, το θύμα είναι ένας 47χρονος άνδρας, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν.

Πανικός στο εστιατόριο – Έτρεχαν να σωθούν οι πελάτες

Η επίθεση εκδηλώθηκε την ώρα που το εστιατόριο ήταν γεμάτο κόσμο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το τοπικό δίκτυο 101TV, ένας ένοπλος πλησίασε τον άνδρα, ο οποίος δειπνούσε μαζί με άλλα πρόσωπα, και τον πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση.

Αμέσως επικράτησε πανικός, με τους πελάτες να εγκαταλείπουν τρομοκρατημένοι τον χώρο, ενώ ο δράστης κατάφερε να διαφύγει.

🇪🇸 | Un sudamericano dispara en la cabeza a un hombre de origen árabe que se encontraba cenando con otro hombre y dos mujeres pasadas las 22:30 horas en la terraza del restaurante La Plaza, situado en el paseo del Muelle Uno de Málaga. La víctima fue trasladada al hospital con la… — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) September 23, 2026

Το θύμα βρέθηκε αιμόφυρτο στο έδαφος, με τους διασώστες να σπεύδουν για να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τη βρετανική Sun, ο άνδρας εθεάθη πεσμένος στο έδαφος, με εμφανή ίχνη αίματος στο πίσω μέρος του λευκού σορτς που φορούσε.

Το εστιατόριο εκκενώθηκε, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Στο νοσοκομείο ο 47χρονος – Τι αναφέρει η αστυνομία

Η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας επιβεβαίωσε ότι το θύμα δέχθηκε πυροβολισμό στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Μάλαγα.

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο EFE, η πρώτη ειδοποίηση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έγινε στις 22:35, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

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Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Μάλαγα.

Αν και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για κρίσιμη κατάσταση, νεότερη ενημέρωση από υγειονομικές πηγές ανέφερε ότι ο 47χρονος είναι σταθερός.

Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Οι ισπανικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης, ενώ εξετάζουν μαρτυρίες πελατών και εργαζομένων.

Η βρετανική Sun κάνει λόγο για αναζητήσεις δύο υπόπτων, ωστόσο η ισπανική αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τον ακριβή αριθμό των εμπλεκομένων.

Μέχρι την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση δεν είχαν ανακοινωθεί συλλήψεις, ενώ το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο.

Δεύτερη ένοπλη επίθεση μέσα σε πέντε ημέρες

Το νέο περιστατικό προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς σημειώθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία ενός 20χρονου στην ίδια πόλη.

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ο νεαρός, ο οποίος βρισκόταν καθισμένος σε παγκάκι κοντά στο σπίτι του, στην περιοχή Barcenillas, δέχθηκε πυροβολισμούς από τρεις άνδρες.

Παρά τα τραύματά του, κατάφερε να φτάσει σε κοντινό σούπερ μάρκετ για να ζητήσει βοήθεια, ωστόσο υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο.

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Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι, οι οποίοι τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση χωρίς εγγύηση.

Η βασική εκδοχή που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι ότι οι δράστες μπέρδεψαν τον 20χρονο με άλλο πρόσωπο, το οποίο θεωρούσαν απειλή.

Η αστυνομία έχει διευκρινίσει ότι ο νεαρός δεν είχε ποινικό παρελθόν ούτε διαπιστωμένες σχέσεις με τη διακίνηση ναρκωτικών ή το οργανωμένο έγκλημα.

Η νέα αιματηρή επίθεση, αυτή τη φορά σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς της Μάλαγα, εντείνει την ανησυχία για τα περιστατικά ένοπλης βίας στην Κόστα ντελ Σολ.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει επιβεβαιωμένη σύνδεση μεταξύ των δύο υποθέσεων.

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