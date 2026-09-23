Εφιάλτης οι τιμές των καυσίμων - Στον "αέρα" οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων να διαμορφώνεται στα 2,199 ευρώ το λίτρο την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τη μέση λιανική τιμή πώλησης καυσίμων σε όλη τη χώρα, η αμόλυβδη 100 οκτανίων έφτασε κατά μέσο όρο τα 2,421 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel κίνησης διαμορφώθηκε στα 2,227 ευρώ το λίτρο. Για το υγραέριο κίνησης (Autogas), η πανελλαδική μέση τιμή ήταν 1,006 ευρώ το λίτρο.

Πάνω από 2,40 ευρώ η 100άρα σε πολλές περιοχές

Οι διαφορές από νομό σε νομό είναι αισθητές. Η υψηλότερη μέση τιμή για την αμόλυβδη 95 οκτανίων καταγράφηκε στις Κυκλάδες, στα 2,414 ευρώ το λίτρο, ενώ ακολούθησαν τα Δωδεκάνησα με 2,317 ευρώ και η Ευρυτανία με 2,276 ευρώ.

Στον αντίποδα, η χαμηλότερη μέση τιμή της 95άρας καταγράφηκε στη Φλώρινα, στα 2,152 ευρώ το λίτρο, ενώ ακολούθησαν οι Σέρρες με 2,167 ευρώ και η Ημαθία με 2,168 ευρώ.

Στην Αττική, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 2,181 ευρώ το λίτρο, της 100άρας στα 2,423 ευρώ, του diesel κίνησης στα 2,212 ευρώ και του Autogas στα 0,980 ευρώ.

Στις Κυκλάδες καταγράφεται η υψηλότερη μέση τιμή όχι μόνο για την απλή αμόλυβδη, αλλά και για την 100άρα και το diesel. Συγκεκριμένα, η 100άρα έφτασε τα 2,599 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel κίνησης τα 2,397 ευρώ.

Υψηλές τιμές καταγράφονται επίσης στα Δωδεκάνησα, όπου η 95άρα βρίσκεται στα 2,317 ευρώ, η 100άρα στα 2,503 ευρώ και το diesel στα 2,305 ευρώ.

Στην Ευρυτανία, η μέση τιμή της 95άρας ανέρχεται στα 2,276 ευρώ, της 100άρας στα 2,513 ευρώ και του diesel στα 2,323 ευρώ.

Αμόλυβδη 95 οκτανίων: Οι 10 περιοχές με τις υψηλότερες μέσες τιμές



Κυκλάδες: 2,414 €/λίτρο



Δωδεκάνησα: 2,317 €/λίτρο



Λευκάδα: 2,288 €/λίτρο



Ευρυτανία: 2,276 €/λίτρο



Κεφαλληνία: 2,270 €/λίτρο



Λέσβος: 2,244 €/λίτρο



Κέρκυρα: 2,239 €/λίτρο



Λασίθι: 2,233 €/λίτρο



Ηράκλειο: 2,231 €/λίτρο



Ζάκυνθος: 2,221 €/λίτρο



Αιτωλοακαρνανία: επίσης 2,221 €/λίτρο

Στη 10η θέση υπάρχει ισοβαθμία στη μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων μεταξύ Ζακύνθου και Αιτωλοακαρνανίας.

Στη Θεσσαλονίκη, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων είναι 2,182 ευρώ το λίτρο, της 100άρας 2,410 ευρώ και του diesel 2,216 ευρώ.

Στην Αχαΐα οι αντίστοιχες τιμές είναι 2,183 ευρώ, 2,426 ευρώ και 2,230 ευρώ, ενώ στη Λάρισα η 95άρα βρίσκεται στα 2,186 ευρώ, η 100άρα στα 2,409 ευρώ και το diesel στα 2,217 ευρώ.

Στην Κρήτη, οι τιμές διαφέρουν ανά νομό. Στο Ηράκλειο η 95άρα διαμορφώνεται στα 2,231 ευρώ και το diesel στα 2,262 ευρώ, ενώ στα Χανιά οι αντίστοιχες τιμές είναι 2,210 ευρώ και 2,245 ευρώ.

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία είναι ότι η τιμή των καυσίμων παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ ηπειρωτικής Ελλάδας και νησιωτικών περιοχών.

Εφιάλτης η ακρίβεια

Η αλματώδης αύξηση στην αντλία αναγκάζει τους πολίτες, όπως οι ίδιοι δηλώνουν, να αλλάξουν άρδην τις καθημερινές τους συνήθειες, με πολλούς να περιορίζουν τις διαδρομές τους, άλλους να εγκαταλείπουν τα αυτοκίνητά τους επιλέγοντας δίκυκλα, μέσα μαζικής μεταφοράς ή ακόμα και τις μετακινήσεις με τα πόδια, ενώ την ίδια ώρα νοικοκυριά κόβουν βασικά έξοδα διαβίωσης για να μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης προς την εργασία τους.

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