Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα συνταξιούχος οδοντίατρος για «ολιστικές» θεραπείες

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Στον εισαγγελέα παραπέμπεται, μετά από μηνυτήρια αναφορά του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, υπόθεση που αφορά συνταξιούχο οδοντίατρο και τις δραστηριότητές της στον χώρο των λεγόμενων «ολιστικών» και εναλλακτικών θεραπειών.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αλέξανδρος Πατριανάκος, αναφέρθηκε στην υπόθεση, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη περίπτωση έχει απασχολήσει τον Σύλλογο και τέθηκε στο έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η συνταξιούχος οδοντίατρος εμφανίζεται να δραστηριοποιείται ως βιοσυντονίστρια και υδροθεραπεύτρια παχέος εντέρου, ενώ μέσω διαδικτύου προβάλλονται υπηρεσίες υδροθεραπείας και συσκευές που παρουσιάζονται ως μέσα «αποτοξίνωσης».

Η υπόθεση αφορά μεταξύ άλλων το περιεχόμενο της σχετικής προβολής και τις πρακτικές που παρουσιάζονται, με τον Ιατρικό Σύλλογο να προχωρά στις προβλεπόμενες θεσμικές ενέργειες.

Όπως σημειώνεται οι υποθέσεις που φτάνουν στον Σύλλογο προέρχονται κυρίως από επαγγελματίες υγείας και όχι από ασθενείς, με τον Σύλλογο να έχει επανειλημμένα καλέσει πολίτες που θεωρούν ότι έχουν αντιμετωπίσει προβληματικές πρακτικές να προχωρούν σε καταγγελίες.

Στο πλαίσιο των ελέγχων του, ο Ιατρικός Σύλλογος εξετάζει τη λειτουργία ιατρείων, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται, τις πράξεις που πραγματοποιούνται, αλλά και την εκπαίδευση και την εξειδίκευση των επαγγελματιών για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Στο μικροσκόπιο έχουν βρεθεί, μεταξύ άλλων, υποθέσεις που σχετίζονται με τον βιοσυντονισμό, την ομοιοπαθητική, τις λεγόμενες «εναλλακτικές» και «κβαντικές» θεραπείες, καθώς και πρακτικές στον χώρο της αισθητικής ιατρικής.

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