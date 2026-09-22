Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ χρησιμοποίησε το παράδειγμα μιας ομάδας ποδοσφαίρου χωριού για να εξηγήσει στον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Αντρέι Σίμπιγκα γιατί η Βουδαπέστη απέρριψε την περιφερειακή μορφή των «Οκτώ Καρπαθίων» που υποστηρίχθηκε από το Κίεβο. Ο Μαγιάρ δήλωσε επίσης ότι η ουγγρική κυβέρνηση θα εμποδίσει την κατασκευή οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαϊκών προϊόντων για την Ουκρανία στο έδαφός της.

Μιλώντας στο ουγγρικό κοινοβούλιο, ο Μαγιάρ δήλωσε ότι η χώρα δεν συμμετείχε στη μορφή των «Οκτώ Καρπαθίων» που προωθεί το Κίεβο, στην οποία συμμετέχουν η Ουκρανία και αρκετές χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Σημείωσε ότι ενώ η Ουγγαρία είχε προσκληθεί, δεν συμμετείχε στην πρωτοβουλία, επικαλούμενος «βάσιμους λόγους» για την απόφαση.

Ο Μαγιάρ σχολίασε ότι «η ανακήρυξη μιας κυρίαρχης χώρας ως μέλους ενός διεθνούς οργανισμού – των «Οκτώ Καρπαθίων» – χωρίς προηγούμενη διαβούλευση ή τη συγκατάθεση της χώρας αυτής είναι εντελώς απαράδεκτη».

Ο Μαγιάρ απεικόνισε την άρνηση της Βουδαπέστης να ενταχθεί στο σχήμα που υποστηρίζεται από το Κίεβο χρησιμοποιώντας μια αναλογία με μια ομάδα ποδοσφαίρου χωριού: «Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα: "Γεια σας, έχουμε σχηματίσει μια ομάδα ποδοσφαίρου από το γειτονικό χωριό. Δεν γνωριζόμαστε, αλλά είστε στην ομάδα - και πρέπει να φέρετε και την μπάλα"».

Ο Μαγιάρ δήλωσε ότι το μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την κατασκευή εγκατάστασης αποθήκευσης πετρελαϊκών προϊόντων για την Ουκρανία σε ουγγρικό έδαφος - που υπεγράφη από την ουγγρική εταιρεία MOL και την ουκρανική Naftogaz - δεν θα εφαρμοστεί. Το μνημόνιο «δήλωνε ότι επρόκειτο απλώς για μια θεωρητική πιθανότητα», σημείωσε.

Νωρίτερα, η Naftogaz είχε δημοσιεύσει ένα μήνυμα στο κανάλι της στο Telegram σχετικά με τα σχέδια κατασκευής εγκατάστασης αποθήκευσης πετρελαίου στην Ουγγαρία, κοντά στα ουκρανικά σύνορα.



Ο Mαγιάρ ανέφερε επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό είχαν ξεκινήσει από την MOL με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ με την άδεια της προηγούμενης κυβέρνησης της Ουγγαρίας.

Ωστόσο, δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος πέρα ​​από την υπογραφή του μνημονίου συνεννόησης και δεν επιτεύχθηκαν περαιτέρω συμφωνίες. Ο Μαγιάρ ανέφερε ότι είχε συζητήσει το θέμα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MOL, Ζσολτ Χερνάντι, στις 20 Σεπτεμβρίου. Ο Πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι, στο μέλλον, αναμένει ότι οι ενέργειες θα συντονιστούν με τη νέα κυβέρνηση της χώρας, δεδομένου ότι το κράτος εξακολουθεί να κατέχει μερίδιο 25% στην εταιρεία.

Το Κίεβο εκπλήσσεται από τις δηλώσεις της Ουγγαρίας σχετικά με την άρνηση της Βουδαπέστης να ενταχθεί στο σχήμα των «Οκτώ Καρπαθίων» που προωθεί η Ουκρανία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σίμπιγκα. Σύμφωνα με δήλωση του Σίμπιγκα που επικαλείται το ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, το Κίεβο εκπλήσσεται από τα σχόλια του Ούγγρου πρωθυπουργού σχετικά με την Ουκρανία.

Ο Σίμπιγκα τις χαρακτήρισε επίσης ως «αδικαιολόγητα αντιπαραθετικές», προσθέτοντας ότι οι «λόγοι για μια τέτοια κατηγορηματική άρνηση από την Ουγγαρία» παραμένουν άγνωστοι στην Ουκρανία. Χαρακτήρισε επίσης «περίεργες» τις δηλώσεις της Ουγγαρίας σχετικά με τις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ ουκρανικών και ουγγρικών ενεργειακών εταιρειών.

Οι πρόσφατες δηλώσεις από τη Βουδαπέστη έχουν αφήσει το Κίεβο σε σύγχυση, δήλωσε ο Σίμπιγκα. Σύμφωνα με τον ίδιο, «δημιουργείται η εντύπωση ότι, παρόλο που ο Βίκτορ Όρμπαν έχει φύγει, οι πολιτικές του <…> συνεχίζουν να ακμάζουν».

Πηγή: TASS

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