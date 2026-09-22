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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη άνδρα σε αμόκ: «Μπούκαρε» σε ΙΧ και σπίτι προκαλώντας ζημιές

περιπολικό
clock 21:35 | 22/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (22/9)στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το Tempo24.News, όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας, σε κατάσταση αμόκ, εισέβαλε με τη βία σε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι και αρνούνταν να βγει από το όχημα.

Το ζευγάρι κατάφερε τελικά να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο και να καταφύγει στο σπίτι του. Ωστόσο ο άνδρας το ακολούθησε και μπήκε στην κατοικία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έσπασε τζαμαρίες και προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό του σπιτιού, ενώ προκλήθηκε νέο επεισόδιο όταν ο άνδρας του ζευγαριού επιχείρησε να τον αντιμετωπίσει.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο δράστης φέρεται να τραυματίστηκε στο χέρι και στη συνέχεια το έβαλε στα πόδια. Το ζευγάρι ενημέρωσε την Αστυνομία και άμεσα ξεκίνησε αναζήτηση του νεαρού από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Ο άνδρας είχε μπει και πάλι με τη βία σε αυτοκίνητο άλλου ζευγαριού που βρισκόταν στην περιοχή.

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