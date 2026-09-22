Χριστογεώργος: «Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που ζούμε φέτος στον ΟΦΗ»

Η φετινή πορεία του ΟΦΗ έχει ξεπεράσει ακόμη και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες των ανθρώπων του, με τον Νίκο Χριστογεώργο να παραδέχεται πως όσα ζει η ομάδα του Ηρακλείου σε Ελλάδα και Ευρώπη μοιάζουν δύσκολο να τα πιστέψει. Ο 26χρονος τερματοφύλακας μίλησε στην ΕΡΤ3, αναφερόμενος στην έως τώρα παρουσία του ΟΦΗ, στην καθημερινότητα της ομάδας με τους συνεχείς αγώνες, αλλά και στη σχέση που έχει δημιουργηθεί με τον κόσμο της Κρήτης.

Παράλληλα, στάθηκε στην αγωνιστική φιλοσοφία που έχει μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές ο Χρήστος Κόντης, στο έντονο ελληνικό στοιχείο που υπάρχει στα αποδυτήρια, αλλά και στην προσωπική του φιλοδοξία να φορέσει κάποια στιγμή τη φανέλα της Εθνικής. «Κάθε επιτυχία είναι μια νέα χαρά για εμάς. Δεν το συνηθίζεις. Είναι κάτι μοναδικό αυτό που βιώνουμε όλοι. Κακά τα ψέματα δεν μπορώ να το πιστέψω.

Όχι ότι δεν είχα βλέψεις για την ομάδα, αλλά κάτι τόσο μεγάλο δεν μπορούσα να το φανταστώ. Ανεβαίνουμε επίπεδο και αυτό φαίνεται στα παιχνίδια. Την ημέρα του αγώνα το χαίρεσαι, αλλά με αγώνες ανά τρεις ημέρες, δεν προλαβαίνεις σε μεγάλη έκταση. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, κάτι μοναδικό για εμάς, αλλά προσπαθούμε να το συνηθίσουμε και να προσαρμοστούμε».

Και πρόσθεσε για τη στήριξη του κόσμου: «Οι φίλαθλοι είναι κοντά μας, μας χαιρετούν στον δρόμο, είναι πολύ ωραίο αυτό που ζούμε. Η αλήθεια είναι ότι μας έχουν κεράσει πολλές φορές, είναι φιλόξενος ο κόσμος της Kρήτης. Έτσι κι αλλιώς δεν το κάνει μόνο επειδή είμαστε σε καλή πορεία, αλλά τώρα είναι γεγονός πως είναι πιο συχνό φαινόμενο».

Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ αναφέρθηκε και στο δημοσίευμα της γερμανικής «Bild», υπογραμμίζοντας πως το συγκεκριμένο θέμα δεν απασχόλησε την ομάδα. «Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με όσα έγραψε η Bild. Δεν μας απασχολεί».

Όσον αφορά την Εθνική ομάδα, ο Χριστογεώργος αναγνώρισε το υψηλό επίπεδο των τερματοφυλάκων που βρίσκονται ήδη στις επιλογές της, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η παρουσία του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αποτελεί προσωπικό του όνειρο. «Οι τρεις τερματοφύλακες είναι όλοι εξαιρετικοί, πολύ υψηλού επιπέδου. Αυτό με βοηθάει και εμένα στον ανταγωνισμό, να βελτιώνομαι. Φυσικά έχω την συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα σαν όνειρο και στόχο, όποτε έρθει, αλλά δεν είναι ότι περίμενα ή περιμένω κάτι, δεν είναι ότι νιώθω αδικημένος. Συνεχίζω την σκληρή δουλειά».

Η αγωνιστική εικόνα του ΟΦΗ, σύμφωνα με τον Χριστογεώργο, δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της ποιότητας που διαθέτει το ρόστερ, αλλά και της δουλειάς που γίνεται καθημερινά υπό τον Χρήστο Κόντη. «Σε κάθε αγώνα προσπαθούμε να έχουμε τον δικό μας τρόπο, να μη φοβόμαστε, να αναλύουμε τον αντίπαλο, να έχουμε εμπιστοσύνη στον συμπαίκτη μας. Όλα αυτά μας τα έχει περάσει και διδάξει ο προπονητής μας. Είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόζουμε όσα μας λέει».

Ένα από τα χαρακτηριστικά του φετινού ΟΦΗ είναι και η παρουσία πολλών Ελλήνων ποδοσφαιριστών, στοιχείο που έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο κλίμα στα αποδυτήρια. «Είναι σαν να παίζεις σε μια παρέα, με τους φίλους σου. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να μιλάς ελληνικά με όλους σχεδόν τους συμπαίκτες σου. Μάλιστα καμιά φορά μπερδευόμαστε και μιλάμε ελληνικά στους ξένους! Τόσο πολύ έχουμε συνηθίσει να είμαστε όλοι Έλληνες στα αποδυτήρια».

Ο Χριστογεώργος, πάντως, δεν θέλησε να βάλει συγκεκριμένο ταβάνι στις φετινές επιδιώξεις του ΟΦΗ. Η λογική που επικρατεί στην ομάδα είναι να αντιμετωπίζει κάθε αναμέτρηση ξεχωριστά και να προχωρά βήμα-βήμα. «Να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Κοιτάμε όμως κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Να τα κερδίζουμε ένα-ένα, αυτό προσπαθούμε».