Μπισμπίκης: «Είμαι ερωτευμένος με τη Δέσποινα Βανδή»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στην εκπομπή Χαμογέλα Και Πάλι και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο τροχαίο που είχε την περσινή χρονιά και απασχόλησε.

"Πέρυσι με είχατε σταυρώσει, αλλά τι να κάνω τώρα; Πιστεύω ότι η μοίρα του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρας του. Πέρυσι με όλα αυτά που συνέβησαν, αν και εμένα με είχε πάρει από κάτω, θα μπορούσα να είχα διαλυθεί, αλλά εγώ είμαι αυτός που δεν έπεσα και συνέχισα να δουλεύω και να κάνω πράγματα…

Στη ζωή μου έχω μετανιώσει για πολλά… Πέρυσι έκανα ένα λάθος από το οποίο θα μπορούσαν να έχουν συμβεί πολλά. Το πλήρωσα αυτό το λάθος, πάμε παρακάτω. Όλοι κάνουμε λάθη. Τελείωσε", είπε ο ηθοποιός.

Τι είπε για τη Δέσποινα Βανδή;

«Είμαι ερωτευμένος με τη Δέσποινα Βανδή. Νομίζω ότι είμαι ρομαντικός… Πάντα ήμουν εκδηλωτικός, και παρορμητικός, και αυθόρμητος. Μου αρέσουν τα πάθη και τα ζω έντονα και ακραία. Δε μου προκάλεσε φόβο το όνομά της. Φόβο φέρνει ο έρωτας καμιά φορά γιατί χάνεις τη λογική σου με τον έρωτα. Δε μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου, και να θες, δε γίνεται… Προς το παρόν δε νομίζω να φάτε κουφέτα» είπε.

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