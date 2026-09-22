Arnaud Denis: Πέθανε με ευθανασία στα 43 του ο ηθοποιός

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Arnaud Denis, ο οποίος είχε σοβαρή αναπηρία μετά την τοποθέτηση εμφυτεύματος για την αντιμετώπιση της κήλης, επέλεξε να βάλει τέλος στη ζωή του μέσω ευθανασίας στο Βέλγιο, σε ηλικία 43 ετών, προκειμένου να σταματήσει η ταλαιπωρία του, όπως δήλωσε στο AFP ο δικηγόρος του, Philippe Courtois.

«Η απόφαση που έλαβε ο Arnaud ελήφθη σε συνεννόηση με τρεις γιατρούς στη Ναμούρ. Το σώμα του δεν μπορούσε πλέον να τον κρατήσει. Είχε χάσει τον έλεγχό του. Ο θάνατος του Arnaud είναι συνέπεια των έντονων πόνων που υπέμενε επί πολλούς μήνες», πρόσθεσε.

Γνωστός κυρίως για τις θεατρικές παραγωγές των «Επικίνδυνων Σχέσεων» («Les Liaisons dangereuses») και των «Σοφών Γυναικών» («Les Femmes savantes»), ο Denis αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα από τις 17 Ιουλίου 2023, όταν του τοποθετήθηκε εμφύτευμα από πολυπροπυλένιο μετά από βουβωνοκήλη στη δεξιά πλευρά.

Η επέμβαση προκάλεσε πολλές παρενέργειες, με αποτέλεσμα τελικά να προχωρήσει στην αφαίρεση του εμφυτεύματος στις ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2024. Ο ηθοποιός διαγνώστηκε με μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα, στο πλαίσιο του συνδρόμου ASIA, μιας φλεγμονώδους αντίδρασης που συνδέεται με την έκθεση σε ανοσολογικό ενισχυτικό παράγοντα. Εκτιμάται ότι το εμφύτευμα προκάλεσε επίμονη φλεγμονή και διατάραξε τη λειτουργία του ανοσοποιητικού του συστήματος.

«Δεν μπορώ πλέον να βγω από το σπίτι μου, δεν έχω κοινωνική ζωή, δεν έχω καθόλου ζωή. Δεν έχω πλέον τίποτα από όσα συνθέτουν την αξιοπρέπεια της ζωής ενός ανθρώπου. Και η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη. Ζω σαν καρκινοπαθής σε τελικό στάδιο. Οι γιατροί δεν έχουν πλέον τίποτα να μου προτείνουν», είχε εξομολογηθεί στις αρχές του 2026 στην περιφερειακή εφημερίδα «Dauphiné Libéré».

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