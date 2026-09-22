Όταν τα ρομπότ χορεύουν: Ο Κινέζος χορευτής με την… ομάδα του που εντυπωσιάζει (βίντεο)

Ο 27χρονος Κινέζος χορευτής Wu Yufei, από τη Σιτσουάν, έφτασε φέτος μέχρι τον τελικό του «America’s Got Talent» (AGT), έχοντας στο πλευρό του μια ομάδα ανθρωποειδών ρομπότ της κινεζικής Unitree, ως μέλος της ομάδας Homies. Με 13 χρόνια καριέρας κυρίως ως σόλο χορευτής και λάτρης της επιστημονικής φαντασίας, ο Wu χαρακτηρίζει «πολύ μαγικό» το να χορεύει με τα ρομπότ. Μετά από μήνες προπόνησης, όπως λέει, τα βλέπει πλέον ως μέλη της ομάδας και όχι ως «κρύες, άψυχες μηχανές».

Η συνεργασία ανθρώπων και ρομπότ στον χορό αναπτύσσεται στην Κίνα, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση ρομπότ της Unitree στο δημοφιλές τηλεοπτικό σόου για το κινεζικό Νέο Έτος. Για την εκπαίδευσή τους συνεργάζονται χορευτές, μηχανικοί και ειδικοί στην τεχνολογία κίνησης, με τις ανθρώπινες κινήσεις να καταγράφονται και να μεταφέρονται στις μηχανές. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Fang Zhenghua παρομοιάζει τη διαδικασία με «τη δημιουργία μιας ψυχής».

China's robot dancers limber up for America's Got Talent final.







Chinese street dancer Wu Yufei, together with his fellow robot performers, has made it to the final of "America's Got Talent", a stage he had been hoping to reach for yearshttps://t.co/z2RPwM0LZa pic.twitter.com/QKvjpHJ9ew — AFP News Agency (@AFP) September 22, 2026

Οι χορογραφίες για ρομπότ, ωστόσο, έχουν σημαντικούς περιορισμούς. Ακόμη και μια χορογραφία 30 δευτερολέπτων μπορεί να χρειαστεί ημέρες ή εβδομάδες για να τελειοποιηθεί. Οι μηχανές ανταποκρίνονται καλά σε περιστροφές και «power moves», αλλά δυσκολεύονται σε κινήσεις που απαιτούν ευλυγισία και στον αυτοσχεδιασμό, καθώς οι κινήσεις τους είναι κυρίως προγραμματισμένες εκ των προτέρων.

Η κινεζική αγορά ανθρωποειδών αναπτύσσεται γρήγορα, με τις εταιρείες να αναζητούν εφαρμογές πέρα από την ψυχαγωγία. Η Unitree, μάλιστα, συγκέντρωσε επενδυτικό ενδιαφέρον μετά την είσοδό της στο χρηματιστήριο της Σαγκάης, όπου η μετοχή της ενισχύθηκε 629% την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης, πριν υποχωρήσει από το υψηλό της.

Ο Wu επισημαίνει τέλος την «τρομακτική» ταχύτητα μάθησης των ρομπότ, καθώς μια νέα χορογραφία μπορεί να αναπαραχθεί γρήγορα από ολόκληρη την ομάδα. Για τον ίδιο, η συνεργασία ανθρώπων και μηχανών στον χορό δείχνει πώς η ρομποτική μπορεί να ενσωματωθεί στην ανθρώπινη δημιουργικότητα.

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