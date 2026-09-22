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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Όταν τα ρομπότ χορεύουν: Ο Κινέζος χορευτής με την… ομάδα του που εντυπωσιάζει (βίντεο)

ρομποτ χορευτες
clock 14:33 | 22/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο 27χρονος Κινέζος χορευτής Wu Yufei, από τη Σιτσουάν, έφτασε φέτος μέχρι τον τελικό του «America’s Got Talent» (AGT), έχοντας στο πλευρό του μια ομάδα ανθρωποειδών ρομπότ της κινεζικής Unitree, ως μέλος της ομάδας Homies. Με 13 χρόνια καριέρας κυρίως ως σόλο χορευτής και λάτρης της επιστημονικής φαντασίας, ο Wu χαρακτηρίζει «πολύ μαγικό» το να χορεύει με τα ρομπότ. Μετά από μήνες προπόνησης, όπως λέει, τα βλέπει πλέον ως μέλη της ομάδας και όχι ως «κρύες, άψυχες μηχανές».

Η συνεργασία ανθρώπων και ρομπότ στον χορό αναπτύσσεται στην Κίνα, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση ρομπότ της Unitree στο δημοφιλές τηλεοπτικό σόου για το κινεζικό Νέο Έτος. Για την εκπαίδευσή τους συνεργάζονται χορευτές, μηχανικοί και ειδικοί στην τεχνολογία κίνησης, με τις ανθρώπινες κινήσεις να καταγράφονται και να μεταφέρονται στις μηχανές. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Fang Zhenghua παρομοιάζει τη διαδικασία με «τη δημιουργία μιας ψυχής».

Οι χορογραφίες για ρομπότ, ωστόσο, έχουν σημαντικούς περιορισμούς. Ακόμη και μια χορογραφία 30 δευτερολέπτων μπορεί να χρειαστεί ημέρες ή εβδομάδες για να τελειοποιηθεί. Οι μηχανές ανταποκρίνονται καλά σε περιστροφές και «power moves», αλλά δυσκολεύονται σε κινήσεις που απαιτούν ευλυγισία και στον αυτοσχεδιασμό, καθώς οι κινήσεις τους είναι κυρίως προγραμματισμένες εκ των προτέρων.

Η κινεζική αγορά ανθρωποειδών αναπτύσσεται γρήγορα, με τις εταιρείες να αναζητούν εφαρμογές πέρα από την ψυχαγωγία. Η Unitree, μάλιστα, συγκέντρωσε επενδυτικό ενδιαφέρον μετά την είσοδό της στο χρηματιστήριο της Σαγκάης, όπου η μετοχή της ενισχύθηκε 629% την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης, πριν υποχωρήσει από το υψηλό της.

Ο Wu επισημαίνει τέλος την «τρομακτική» ταχύτητα μάθησης των ρομπότ, καθώς μια νέα χορογραφία μπορεί να αναπαραχθεί γρήγορα από ολόκληρη την ομάδα. Για τον ίδιο, η συνεργασία ανθρώπων και μηχανών στον χορό δείχνει πώς η ρομποτική μπορεί να ενσωματωθεί στην ανθρώπινη δημιουργικότητα.

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