Airy Bob: Αυτό είναι το ωραιότερο κοντό καρέ με όγκο

Αν υπάρχει ένα κούρεμα που έχει αποδείξει ξανά και ξανά ότι μπορεί να αλλάζει χαρακτήρα χωρίς να χάνει την ταυτότητά του, αυτό είναι το καρέ. Από τα πιο αυστηρά και γεωμετρικά μέχρι τα πιο ανάλαφρα french και italian-inspired στιλ, το bob βρίσκει κάθε σεζόν έναν νέο τρόπο να μας κάνει να θέλουμε να κλείσουμε ραντεβού στο κομμωτήριο. Η νέα εμμονή των fashion girls; Το Airy Bob. Λιγότερο sleek, περισσότερο fluffy και με αρκετή κίνηση, είναι το κοντό καρέ με όγκο που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις.

Στην ουσία, πρόκειται για ένα κλασικό καρέ, το οποίο φτάνει μέχρι το ύψος του πηγουνιού και χάρη στο στρατηγικό του φιλάρισμα χαρίζει έντονο όγκο και κίνηση στα μαλλιά. Το αποτέλεσμα είναι ένα εξαιρετικά ανάλαφρο κούρεμα, που μοιάζει να το φυσά διαρκώς ο αέρας.

Μπορείς να το συνδύασεις με χωρίστρα στη μέση για να πετύχεις ένα πιο polished αποτέλεσμα, ή με μία πλάγια φράντζα έτσι ώστε να χαρίσεις ακόμα περισσότερο όγκο στη ρίζα. Για ένα ακόμη πιο cool αποτέλεσμα, άφησε μερικές τούφες να πέφτουν φυσικά γύρω από το πρόσωπο και κράτησε το φινίρισμά του φυσικό και messy.







Για να διατηρήσει τον όγκο του και να δείχνει περιποιημένο χωρίς όμως να μοιάζει επιτηδευμένο, το εν λόγω κούρεμα απαιτεί και σωστό styling του. Θα χρειαστεί να δημιουργήσεις ένα blowout effect χρησιμοποιώντας μια φαρδιά στρογγυλή βούρτσα και ένα σεσουάρ. Για πραγματικά εντυπωσιακό όγκο, εφάρμοσε στις ρίζες ένα προϊόν για όγκο και στέγνωσε τα μαλλιά σου και κυρίως την φράντζα, από την αντίθετη πλευρά απ' ότι η φορά της, ιδανικά έχοντας τα μαλλιά σου ανάποδα, έτσι ώστε να «μπερδέψεις» τις ρίζες σου. Ολοκλήρωσε το look «ανακατεύοντας» ελαφρώς τα μαλλιά σου και ψέκασε ένα hairspray για όγκο.

Αν θέλεις να χαρίσεις στο κούρεμά σου μια διακριτική ρετρό διάθεση, μπορείς να γυρίσεις τις άκρες ελαφρώς προς τα έξω, χρησιμοποιώντας μία πρέσα ισιώματος ή το σεσουάρ και τη βούρτσα. Εναλλακτικά, μπορείς να τις γυρίσεις προς τα μέσα για ένα πιο κομψό και θηλυκό αποτέλεσμα.







Σε κάθε περίπτωση, το ωραιό με το Airy Bob είναι ότι δεν χρειάζεται να δείχνει τέλειο. Οι ατέλειες, η φυσικότητά και το flyffy look είναι μέρος της γοητείας του. Είναι το καρέ που δείχνει περιποιημένο χωρίς να χρειάζεται υπερπροσπάθεια και ίσως αυτό να είναι που το κάνει τόσο δημοφιλές.

Πηγή: jenny.gr

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