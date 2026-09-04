Πρησμένο πρόσωπο το πρωί: Χρησιμοποίησε παγάκια!

Το πρωινό πρήξιμο στο πρόσωπο είναι κάτι που πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν καθημερινά και το face icing έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή beauty tricks στα social media.

Η εφαρμογή κρύου μπορεί πράγματι να μειώσει προσωρινά το πρήξιμο. Η χαμηλή θερμοκρασία προκαλεί αγγειοσύσπαση, περιορίζοντας για λίγο τη ροή του αίματος κοντά στην επιφάνεια του δέρματος και την κατακράτηση υγρών στους ιστούς. Έτσι, το πρόσωπο μπορεί να δείχνει πιο ξεκούραστο και «σμιλεμένο», ιδιαίτερα γύρω από τα μάτια.

Το αποτέλεσμα, ωστόσο, είναι προσωρινό.







Το πρωινό πρήξιμο μπορεί να σχετίζεται με αλάτι, αλκοόλ, έλλειψη ύπνου, ορμονικές αλλαγές ή αλλεργίες, ενώ δεν πρέπει να συγχέεται με τους λιπώδεις θύλακες κάτω από τα μάτια, τους οποίους ο πάγος δεν μπορεί να αλλάξει.

Προσοχή στην υπερβολή



Ο πάγος δεν συσφίγγει μόνιμα την επιδερμίδα, δεν «κλείνει» τους πόρους και δεν καίει το λίπος του προσώπου. Επιπλέον, η άμεση και παρατεταμένη επαφή με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, ξηρότητα ή να επηρεάσει τον επιδερμικό φραγμό. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις ευαίσθητες επιδερμίδες και στη ροδόχρου ακμή.

Τι μπορείς να δοκιμάσεις αντί για πάγο



Αν θέλεις το ίδιο αίσθημα δροσιάς, μπορείς να προτιμήσεις πιο ήπιες λύσεις, όπως cryo sticks, cryo globes ή μια gel mask από το ψυγείο. Ακόμη και ένα δροσερό κουτάλι κάτω από τα μάτια μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση.

Ένα ήπιο facial massage μπορεί επίσης να βοηθήσει στην προσωρινή αποσυμφόρηση, ενώ η επαρκής ενυδάτωση, ο καλός ύπνος και ο περιορισμός του αλατιού και του αλκοόλ έχουν μεγαλύτερη σημασία για την εικόνα του προσώπου.

Το face icing, λοιπόν, μπορεί να παραμείνει ένα μικρό beauty ritual, αρκεί να γίνεται με μέτρο. Για πραγματικά υγιή επιδερμίδα, όμως, η σταθερή φροντίδα και οι σωστές καθημερινές συνήθειες παραμένουν πολύ πιο σημαντικές από οποιοδήποτε viral hack.

Πηγή: govastileto.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σπυράκια μετά τις διακοπές; Πώς θα τα εξαφανίσεις



Τρεις συνταγές ομορφιάς με πεπόνι