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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Δίκυκλα, πατίνια και μπαταρίες στο στόχαστρο ανηλίκων - Συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ

ανήλικοι
clock 09:32 | 04/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στα Χανιά για σειρά κλοπών, καθώς φέρονται να είχαν αφαιρέσει δίκυκλα, ηλεκτρικά πατίνια και μπαταρίες αυτοκινήτων.

Συνολικά εξιχνιάστηκαν 11 τετελεσμένες κλοπές και τέσσερις απόπειρες.

Πρόκειται για παιδιά ηλικίας 14, 13 και 12 ετών, ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ένας ακόημα 10χρονος.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και τρεις κηδεμόνες των ανηλίκων.

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