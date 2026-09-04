Τι θα φάμε σήμερα; Σαρδέλες με σάλτσα πιπεριάς και ελιές θρούμπες

Υλικά
Για 4-6 άτομα
Για τις σαρδέλες
1 κιλό σαρδέλες, καθαρισμένες
3 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο
1 κ.σ. ξίδι από κόκκινο κρασί
1 κ.γ. ρίγανη ξερή
αλάτι, μαύρο πιπέρι
Για τη σάλτσα πιπεριάς
3 πιπεριές Φλωρίνης, ψημένες και καθαρισμένες
2 ώριμες ντομάτες, τριμμένες
1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε λεπτές φέτες
60 ml ε.π. ελαιόλαδο
4 κ.σ. ξίδι από κόκκινο κρασί
1 κ.γ. πελτέ ντομάτας
1 κ.γ. ζάχαρη
15 ελιές θρούμπες Θάσου, χωρίς κουκούτσι
2 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο
αλάτι, μαύρο πιπέρι
Διαδικασία
Βήμα 1
Σάλτσα πιπεριάς: Σε πλατιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 3΄-4΄, μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτουμε το σκόρδο και τον πελτέ ντομάτας και ανακατεύουμε για 1΄, μέχρι να βγάλουν τα αρώματά τους.
Βήμα 2
Ρίχνουμε τις τριμμένες ντομάτες, τις πιπεριές Φλωρίνης κομμένες σε λωρίδες ή μικρά κομμάτια, τη ζάχαρη, 3 κουτ. σούπας από το ξίδι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγο αλάτι. Μαγειρεύουμε για 12΄- 15΄, μέχρι να δέσει η σάλτσα.
Βήμα 3
Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε τον μαϊντανόκαι αφήνουμε τη σάλτσα στην άκρη.
Βήμα 4
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C στον αέρα. Απλώνουμε τη σάλτσα στη βάση ενός ταψιού και από πάνω τοποθετούμε τις σαρδέλες σε μία στρώση.
Βήμα 5
Ραντίζουμε τις σαρδέλες με το ελαιόλαδο και τη 1 κουτ. σούπας ξίδι, πασπαλίζουμε με τη ρίγανη, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγο αλάτι.
Βήμα 6
Κουνάμε απαλά το ταψί ώστε οι σαρδέλες να βυθιστούν μερικώς μέσα στη σάλτσα. Ψήνουμε για 12΄-15΄, μέχρι να γίνουν οι σαρδέλες χωρίς να στεγνώσουν. Περίπου 5΄ πριν από το τέλος του ψησίματος, προσθέτουμε τις ελιές θρούμπες.
Βήμα 7
Σερβίρουμε το φαγητό ζεστό ή σε θερμοκρασία δωματίου.
Πηγή: cantina.protothema.gr
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