Τι θα φάμε σήμερα; Σαρδέλες με σάλτσα πιπεριάς και ελιές θρούμπες

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Υλικά



Για 4-6 άτομα



Για τις σαρδέλες



1 κιλό σαρδέλες, καθαρισμένες



3 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο



1 κ.σ. ξίδι από κόκκινο κρασί



1 κ.γ. ρίγανη ξερή



αλάτι, μαύρο πιπέρι

Για τη σάλτσα πιπεριάς



3 πιπεριές Φλωρίνης, ψημένες και καθαρισμένες



2 ώριμες ντομάτες, τριμμένες



1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο



2 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε λεπτές φέτες



60 ml ε.π. ελαιόλαδο



4 κ.σ. ξίδι από κόκκινο κρασί



1 κ.γ. πελτέ ντομάτας



1 κ.γ. ζάχαρη



15 ελιές θρούμπες Θάσου, χωρίς κουκούτσι



2 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο



αλάτι, μαύρο πιπέρι

Διαδικασία



Βήμα 1



Σάλτσα πιπεριάς: Σε πλατιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 3΄-4΄, μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτουμε το σκόρδο και τον πελτέ ντομάτας και ανακατεύουμε για 1΄, μέχρι να βγάλουν τα αρώματά τους.

Βήμα 2



Ρίχνουμε τις τριμμένες ντομάτες, τις πιπεριές Φλωρίνης κομμένες σε λωρίδες ή μικρά κομμάτια, τη ζάχαρη, 3 κουτ. σούπας από το ξίδι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγο αλάτι. Μαγειρεύουμε για 12΄- 15΄, μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Βήμα 3



Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε τον μαϊντανόκαι αφήνουμε τη σάλτσα στην άκρη.

Βήμα 4



Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C στον αέρα. Απλώνουμε τη σάλτσα στη βάση ενός ταψιού και από πάνω τοποθετούμε τις σαρδέλες σε μία στρώση.

Βήμα 5



Ραντίζουμε τις σαρδέλες με το ελαιόλαδο και τη 1 κουτ. σούπας ξίδι, πασπαλίζουμε με τη ρίγανη, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγο αλάτι.

Βήμα 6



Κουνάμε απαλά το ταψί ώστε οι σαρδέλες να βυθιστούν μερικώς μέσα στη σάλτσα. Ψήνουμε για 12΄-15΄, μέχρι να γίνουν οι σαρδέλες χωρίς να στεγνώσουν. Περίπου 5΄ πριν από το τέλος του ψησίματος, προσθέτουμε τις ελιές θρούμπες.

Βήμα 7



Σερβίρουμε το φαγητό ζεστό ή σε θερμοκρασία δωματίου.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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