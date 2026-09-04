ΠΑΡ.04 Σεπ 2026 09:52
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Σαρδέλες με σάλτσα πιπεριάς και ελιές θρούμπες

σαρδέλες
clock 08:52 | 04/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Υλικά

Για 4-6 άτομα

Για τις σαρδέλες

1 κιλό σαρδέλες, καθαρισμένες

3 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1 κ.σ. ξίδι από κόκκινο κρασί

1 κ.γ. ρίγανη ξερή

αλάτι, μαύρο πιπέρι

Για τη σάλτσα πιπεριάς

3 πιπεριές Φλωρίνης, ψημένες και καθαρισμένες

2 ώριμες ντομάτες, τριμμένες

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε λεπτές φέτες

60 ml ε.π. ελαιόλαδο

4 κ.σ. ξίδι από κόκκινο κρασί

1 κ.γ. πελτέ ντομάτας

1 κ.γ. ζάχαρη

15 ελιές θρούμπες Θάσου, χωρίς κουκούτσι

2 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο

αλάτι, μαύρο πιπέρι

Διαδικασία

Βήμα 1

Σάλτσα πιπεριάς: Σε πλατιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 3΄-4΄, μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτουμε το σκόρδο και τον πελτέ ντομάτας και ανακατεύουμε για 1΄, μέχρι να βγάλουν τα αρώματά τους.

Βήμα 2

Ρίχνουμε τις τριμμένες ντομάτες, τις πιπεριές Φλωρίνης κομμένες σε λωρίδες ή μικρά κομμάτια, τη ζάχαρη, 3 κουτ. σούπας από το ξίδι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγο αλάτι. Μαγειρεύουμε για 12΄- 15΄, μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Βήμα 3

Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε τον μαϊντανόκαι αφήνουμε τη σάλτσα στην άκρη.

Βήμα 4

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C στον αέρα. Απλώνουμε τη σάλτσα στη βάση ενός ταψιού και από πάνω τοποθετούμε τις σαρδέλες σε μία στρώση.

Βήμα 5

Ραντίζουμε τις σαρδέλες με το ελαιόλαδο και τη 1 κουτ. σούπας ξίδι, πασπαλίζουμε με τη ρίγανη, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγο αλάτι.

Βήμα 6

Κουνάμε απαλά το ταψί ώστε οι σαρδέλες να βυθιστούν μερικώς μέσα στη σάλτσα. Ψήνουμε για 12΄-15΄, μέχρι να γίνουν οι σαρδέλες χωρίς να στεγνώσουν. Περίπου 5΄ πριν από το τέλος του ψησίματος, προσθέτουμε τις ελιές θρούμπες.

Βήμα 7

Σερβίρουμε το φαγητό ζεστό ή σε θερμοκρασία δωματίου.

Πηγή: cantina.protothema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τι θα φάμε σήμερα; Stir fry μοσχάρι με λαχανικά σε light εκδοχή

Τι θα φάμε σήμερα; Χορτόπιτα με φέτα και ανάλατη μυζήθρα

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

σαρδέλες Ντομάτες Κρεμμύδι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis