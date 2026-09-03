Κιμ Καρντάσιαν: Αντιδράσεις για τη νέα εμφάνιση της 13χρονης κόρης της Νορθ Γουέστ στο TikTok

Η νέα εμφάνιση της 13χρονης Νορθ Γουέστ σε βίντεο στον κοινό λογαριασμό που διατηρεί με τη μητέρα της, Κιμ Καρντάσιαν, στο TikTok προκάλεσε έντονες συζητήσεις στο διαδίκτυο.

Στο επίμαχο κλιπ, η έφηβη χορεύει και κάνει lip sync στο δημοφιλές τραγούδι SOS της Ριάνα, ωστόσο η προσοχή των χρηστών στράφηκε αποκλειστικά στο πρόσωπό της, καθώς η μύτη της έδειχνε αισθητά αλλαγμένη.

Πολλοί ακόλουθοι έσπευσαν να κατηγορήσουν την Κιμ Καρντάσιαν ότι επιτρέπει στην ανήλικη κόρη της να χρησιμοποιεί έντονο contouring και βαριές τεχνικές μακιγιάζ που αλλοιώνουν τα φυσικά χαρακτηριστικά της, τονίζοντας πως είναι ακόμη παιδί και χρειάζεται καθοδήγηση και όρια.

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