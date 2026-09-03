ΠΕΜ.03 Σεπ 2026 22:22
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Αντιδράσεις για τη νέα εμφάνιση της 13χρονης κόρης της Νορθ Γουέστ στο TikTok

kardashian
clock 23:00 | 03/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η νέα εμφάνιση της 13χρονης Νορθ Γουέστ σε βίντεο στον κοινό λογαριασμό που διατηρεί με τη μητέρα της, Κιμ Καρντάσιαν, στο TikTok προκάλεσε έντονες συζητήσεις στο διαδίκτυο.

Στο επίμαχο κλιπ, η έφηβη χορεύει και κάνει lip sync στο δημοφιλές τραγούδι SOS της Ριάνα, ωστόσο η προσοχή των χρηστών στράφηκε αποκλειστικά στο πρόσωπό της, καθώς η μύτη της έδειχνε αισθητά αλλαγμένη.

Πολλοί ακόλουθοι έσπευσαν να κατηγορήσουν την Κιμ Καρντάσιαν ότι επιτρέπει στην ανήλικη κόρη της να χρησιμοποιεί έντονο contouring και βαριές τεχνικές μακιγιάζ που αλλοιώνουν τα φυσικά χαρακτηριστικά της, τονίζοντας πως είναι ακόμη παιδί και χρειάζεται καθοδήγηση και όρια.

@kimandnorth

♬ original sound - Kim and North

Διαβάστε επίσης 

Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Πάνω από 35.000 δολάρια τον χρόνο για το σχολείο του Άρτσι και της Λίλιμπετ στη Βρετανία

Ευγενία Σαμαρά Entertainment Η Ευγενία Σαμαρά κολύμπησε με φαλαινοκαρχαρίες στο Μεξικό

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

kim kardashian Κόρη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis