Νέα λίστα από τον ΕΟΦ για τα φάρμακα που λείπουν από την αγορά - Από εμβόλια μέχρι αντιψυχωσικά

Σημαντικές ελλείψεις συνεχίζουν να καταγράφονται στην ελληνική αγορά φαρμάκου, επηρεάζοντας τόσο τα ιδιωτικά φαρμακεία όσο και τα νοσοκομειακά ιδρύματα της χώρας.



Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων εξέδωσε ανανεωμένο κατάλογο με τα σκευάσματα που βρίσκονται σε ανεπάρκεια.



Ανάμεσα στα φάρμακα που λείπουν περιλαμβάνονται εμβόλια, καθώς και θεραπείες για παθήσεις όπως η επιληψία, οι διαταραχές του θυρεοειδούς και ψυχιατρικές νόσοι.

Οι κυριότερες αιτίες για την κατάσταση αυτή περιλαμβάνουν την αυξημένη ζήτηση, τις δυσκολίες στην παραγωγή των φαρμακευτικών εταιρειών, τις καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και ζητήματα ποιοτικού ελέγχου.

Παράλληλα, βασικός παράγοντας για την εμφάνιση ελλείψεων παραμένουν οι παράλληλες εξαγωγές φαρμάκων στο εξωτερικό από φαρμακαποθήκες, καθώς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι τιμές πώλησης είναι σημαντικά υψηλότερες.



Για την αντιμετώπιση του φαινομένου και την προστασία της εγχώριας επάρκειας, ο Οργανισμός που δημοσιεύει ανά τακτά διαστήματα τις σχετικές λίστες για την άμεση ενημέρωση γιατρών, φαρμακοποιών και ασθενών, έχει επιβάλει απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών στα συγκεκριμένα σκευάσματα.

«Υπάρχει πρόβλημα σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων που είναι πρωτότυπα και δεν υπάρχουν γενόσημα» λένε οι φαρμακοποιοί σημειώνοντας ότι «η πολιτεία είναι αδιάφορη σε αυτό που συμβαίνει» και οι ίδιοι είναι υποχρεωμένοι να ασχολούνται καθημερινά με τις ώρες, για να καλύψουν τους ασθενείς που χρειάζονται την αγωγή τους.

Να σημειωθεί ότι οι εταιρείες ήταν κλειστές τον Αύγουστο και εκτιμάται ότι τώρα, σταδιακά ,η κατάσταση θα αρχίσει να βελτιώνεται.

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