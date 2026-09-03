Η Κατερίνα Καινούργιου ταξίδεψε για πρώτη φορά με την κόρη της στο Παρίσι

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Η Κατερίνα Καινούργιου μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, ταξίδεψαν στο Παρίσι και φυσικά μαζί τους ήταν και η κορούλα τους, η Ξένια.

Η παρουσιάστρια πόσταρε φωτογραφίες από το ταξίδι τους και εξομολογήθηκε στην ανάρτησή της πως αυτή τη φορά ένιωσε σαν να ανακάλυψε ξανά την Πόλη του Φωτός.

«Ένα Παρίσι που νόμιζα πως ήξερα, μέχρι που το είδα μαζί της», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.

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