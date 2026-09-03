Ηράκλειο: Πρόλαβαν τα χειρότερα στη φωτιά μεταξύ Γαρίπας και Καστελλιανών

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου 2026, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στην ενδοχώρα του νομού, και συγκεκριμένα στην περιοχή ανάμεσα στα χωριά Γαρίπα και Καστελλιανά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 17:00, προκαλώντας την άμεση και μαζική κινητοποίηση των αρχών, καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι που απειλούσαν με γρήγορη επέκταση του μετώπου.

Άμεση και συντονισμένη επιχείρηση

Η έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων κατάσβεσης αποδείχθηκε καθοριστική, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να οριοθετηθεί και να τεθεί πολύ γρήγορα υπό έλεγχο.

Στο σημείο επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ και υδροφόρες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, οι οποίες συνέδραμαν ενεργά στο έργο της κατάσβεσης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) είχε συνεχή εικόνα του μετώπου, επιστρατεύοντας drones εξοπλισμένα με θερμικές και οπτικές κάμερες για τον καλύτερο συντονισμό των επίγειων δυνάμεων.

Παραμένουν δυνάμεις για τον φόβο αναζωπυρώσεων

Αν και το κύριο μέτωπο έχει κατασβεστεί, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση μικροεστιών και τη διασφάλιση της περιμέτρου, καθώς ο κίνδυνος αναζωπύρωσης παραμένει υψηλός λόγω των καιρικών συνθηκών.

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