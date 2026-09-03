Ρέθυμνο: Χρηματοδότηση 200.000 ευρώ για έργα στις πυρόπληκτες περιοχές του Αγίου Βασιλείου

Χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την υλοποίηση παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας στις πυρόπληκτες περιοχές των Σακτουρίων και του Γιαννιού, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.

Οι παρεμβάσεις κρίθηκαν αναγκαίες μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου και την απώλεια της βλάστησης, η οποία έχει αυξήσει τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών και διαβρωτικών φαινομένων, ιδιαίτερα ενόψει των βροχοπτώσεων.

Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε μετά την αυτοψία που πραγματοποίησαν στις πληγείσες περιοχές ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Γεώργιος Παπαδόπουλος, και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου, Νίκος Βολτυράκης.

Κατά την αυτοψία εξετάστηκε η κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά την πυρκαγιά και προσδιορίστηκαν οι περιοχές στις οποίες απαιτούνται κατά προτεραιότητα παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη έγκαιρης θωράκισης των οικισμών, των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος.

«Η φωτιά μπορεί να έσβησε, όμως η απώλεια της βλάστησης δημιουργεί νέους κινδύνους, ιδιαίτερα ενόψει των βροχοπτώσεων», δήλωσε ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών, ώστε οι αναγκαίες παρεμβάσεις να υλοποιηθούν πριν από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Όπως ανέφερε, η σχετική διαδικασία δρομολογήθηκε κατά την παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου και την επίσκεψή του στις πυρόπληκτες περιοχές. Ο δήμαρχος ευχαρίστησε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τα στελέχη των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών για την ανταπόκριση και τη συνεργασία τους.

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