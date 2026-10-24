Super League: Εύκολη νικη της ΑΕΚ, 5-0 τον Παναιτωλικό

H AEK νίκησε εύκολα τον Παναιτωλικό στην Allwyn Arena με 5-0, για την 8η αγωνιστική της Super League.



Η ομάδα του Νίκολιτς μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και από μία στημένη φάση βρήκε το γρήγορο γκολ που αναζητούσε.

Στο 4ο λεπτό από εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου και ο Μουκουντί έπιασε κεφαλιά στην «καρδιά» της περιοχής των φιλοξενούμενων, ανοίγοντας το σκορ για τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Οι «κιτρινόμαυροι» συνέχισαν στο ίδιο τέμπο απέναντι σε έναν Παναιτωλικό, που αδυνατούσε να περιορίσει την επιθετικότητά τους, και στο 13΄ έχασαν μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, όταν ο Ζίνι βγήκε τετ-α-τετ με τον Ξενόπουλο, ο οποίος κατάφερε να αποκρούσει.

Δέκα λεπτά αργότερα ωστόσο ο εξτρέμ από τη Μαυριτανία πήρε… ρεβάνς από τον γκολκίπερ του Παναιτωλικού, παραβιάζοντας για δεύτερη φορά την εστία του (2-0) με δυνατό σουτ.

Στο 33′ μία κεφαλιά του Ρέλβας μέσα από την περιοχή πέρασε άουτ, με το τρίτο τέρμα για την «Ένωση» να ερχεται τελικά πέντε λεπτά αργότερα με σκόρερ τον Ζίνι, ο οποίος με ωραίο πλασέ, μετά από πάσα του Ρότα έγραψε το 3-0, που ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

Στο 53΄ο Ζίνι εφυγε στον κενό χώρο και ανετράπη μέσα στην περιοχή από τον Ξενόπουλο, με τον διαιτητή Φίτσα να δείχνει αρχικά κόρνερ.

Εντούτοις η φάση ελέγχθηκε από το VAR, με τον ρέφερι να κάνει τελικά on field review και να καταλογίζει το πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ στο 56΄ο Βάργκα, κάνοντας το σκορ 4-0.

Το τελικο 5-0 διαμόφωσε με δυνατό σουτ ο Ζούμπκοφ στο 92'.