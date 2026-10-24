ΚΚΕ Κρήτης: Η ασφάλεια του λαού δεν βρίσκεται στην καταστολή, αλλά στην ικανοποίηση των αναγκών του

Σχόλιο του ΚΚΕ για τα εγκαίνια της νέας Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης:

Ο λαός της Κρήτης για να νιώσει ασφαλής δεν χρειάζεται έναν ακόμα κατασταλτικό μηχανισμό του κράτους , όπως το «κρητικό FBI» που εγκαινιάστηκε σήμερα στις Αρχάνες Ηρακλείου από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ Χρυσοχοίδη.

Ο λαός της Κρήτης για να νιώσει ασφαλής χρειάζεται οι εργαζόμενοι να έχουν μισθούς που να μπορούν να βγάλουν τον μήνα, οι αγρότες να μπορούν να καλλιεργούν και να μείνουν στα χωράφια τους , όπως και οι μικροί επαγγελματίες να βγάζουν μεροκάματο για να ζουν και όχι να στενάζουν από τα κόστη λειτουργίας και την φοροληστεία.

Επίσης ο λαός της Κρήτης έχει ανάγκη από υποδομές για να μην πνίγεται τον χειμώνα και να μην καίγεται το καλοκαίρι , από νοσοκομεία στελεχωμένα για να βρίσκει την υγεία του και ασφαλή σχολικά κτίρια με δασκάλους για τα παιδιά του και να μην αποτελεί το νησί πολεμικό ορμητήριο των ιμπεριαλιστών .

Αυτά είναι που απαιτεί ο λαός της Κρήτης σε κάθε ευκαιρία, όπως και στις πρόσφατες κινητοποιήσεις της νεολαίας.

Εκεί στοχεύει πραγματικά η δημιουργία τέτοιων σωμάτων ασφαλείας , στην ένταση της καταστολής απέναντι στο οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα και όχι στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης είναι να συγκαλύψει ότι το οργανωμένο έγκλημα και η παράνομη οπλοκατοχή στην Κρήτη συνδέεται κυρίως με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και δρα με την κάλυψη ή ανοχή των μηχανισμών του κράτους, των κυβερνήσεων, συνολικά του αστικού πολιτικού συστήματος.

Άλλωστε, το κράτος και οι δυνάμεις καταστολής είναι πολύ αποτελεσματικοί, όταν θέλουν να χτυπήσουν τους αγώνες του λαού, αλλά επιλεκτικά ανίκανοι στην αντιμετώπιση του οργανωμένου και πολύ κερδοφόρου εγκλήματος.

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