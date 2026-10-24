Γκιουλέρ: Πρόταση της Τουρκίας στην Αίγυπτο για τις θαλάσσιες ζώνες

Έτοιμη να υπογράψει συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με την Αίγυπτο δηλώνει η Τουρκία, με τον υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ να υποστηρίζει ότι το Κάιρο θα μπορούσε να εξασφαλίσει επιπλέον 15.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιας δικαιοδοσίας σε σχέση με μια συμφωνία με την Ελλάδα.

Σε συνέντευξή του στη δημοσιογράφο Ναζλί Τσελίκ, στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Star Haber, ο Γκιουλέρ επανέφερε την πρόταση της Άγκυρας προς την Αίγυπτο, επιμένοντας στις τουρκικές θέσεις για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε συμφωνία με την Αίγυπτο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Η πρότασή μας είναι σαφής», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.

Όπως υποστήριξε, μια συμφωνία με την Τουρκία θα επέτρεπε στην Αίγυπτο να εξασφαλίσει μεγαλύτερη θαλάσσια έκταση από εκείνη που θα της αναλογούσε με βάση τις ελληνικές θέσεις. Ο υπολογισμός των 15.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων αποτελεί ισχυρισμό της Άγκυρας και δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αιγυπτιακή πλευρά.

Η πρόταση της Άγκυρας και το μήνυμα προς το Κάιρο

Η Άγκυρα επιμένει στις δικές της διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αμφισβητώντας την επήρεια των ελληνικών νησιών στην οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Η Αθήνα, από την πλευρά της, υπογραμμίζει ότι τα νησιά διαθέτουν δικαιώματα σε υφαλοκρηπίδα και Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γκιουλέρ παρουσίασε την προοπτική μιας συμφωνίας με την Αίγυπτο ως επιλογή που, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, θα εξυπηρετούσε καλύτερα τα συμφέροντα του Καΐρου.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Άγκυρα είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί όσα θεωρεί δικαιώματα και συμφέροντά της στην περιοχή.

«Ως Τουρκία, παραμένουμε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία επαναφέρει στο προσκήνιο το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, το οποίο η Αθήνα απορρίπτει ως παράνομο, υποστηρίζοντας ότι αγνοεί τα δικαιώματα ελληνικών νησιών και παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Η συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου

Η Ελλάδα και η Αίγυπτος έχουν ήδη υπογράψει, από τον Αύγουστο του 2020, συμφωνία μερικής οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της συνεργασίας τους στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Άγκυρα έχει αμφισβητήσει την ελληνοαιγυπτιακή οριοθέτηση και προβάλλει τη δική της πρόταση προς το Κάιρο, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να του εξασφαλίσει μεγαλύτερη θαλάσσια δικαιοδοσία.

Από την πλευρά της, η Αθήνα επιμένει ότι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών πρέπει να γίνεται με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και με σεβασμό στα δικαιώματα των νησιών.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί συμφωνία οριοθέτησης μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου. Οι δηλώσεις Γκιουλέρ αποτυπώνουν την πρόταση και τις επιδιώξεις της τουρκικής πλευράς, χωρίς να προκύπτει ότι το Κάιρο έχει αποδεχθεί τους όρους που προβάλλει η Άγκυρα.

Πηγή: cnn.gr

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