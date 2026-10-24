Premier League: Η Άρσεναλ έπιασε στην κορυφή τη Σίτι

Η Αρσεναλ εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι στο Μπέρμιγχαμ, καθώς νίκησε στο Λονδίνο την Εβερτον με 2-0, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής στην Premier League, και έπιασε στην κορυφή της βαθμολογίας την ομάδα του Εντσο Μαρέσκα. Οι «κανονιέρηδες» κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο και πήραν τη νίκη με τα γκολ των δύο κεντρικών αμυντικών της, του Κόνσα (7') και του Γκάμπριελ (68').

Στο μεταξύ η Φούλαμ πήρε μεγάλη νίκη στην έδρα της Κόβεντρι με το γκολ του Οσκαρ Μπομπο στο 80ό λεπτό και ξέφυγε από τη ζώνη του υποβιβασμού, εδραιώνοντας τον Αλβαρο Αρμπελόα στον πάγκο της ομάδας του Λονδίνου.

Νωρίτερα, η πρωτοπόρος Μάντσεστερ Σίτι σταμάτησε στο Μπέρμιγχαμ, καθώς γνώρισε την πρώτη φετινή ήττα της στο πρωτάθλημα, με την Αστον Βίλα να είναι καλύτερη και να επικρατεί με 2-1, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νίκολας Τζάκσον, που πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του Ουνάι Εμερι.

Οι «χωριάτες», οι οποίοι ξεκίνησαν με δύο ήττες τη σεζόν στην Premier League, ενώ είχαν πάρει μόλις ένα βαθμό μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, έδειξαν με τον πιο εμφατικό τρόπο, πως έχουν ανεβάσει... στροφές, καθώς έχουν συγκεντρώσει δέκα βαθμούς στην τετράδα των ματς με Τότεναμ, Μπρέντφορντ, Νιούκαστλ και Σίτι, ανεβαίνοντας μάλιστα στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας.

Επίσης, μεσοβδόμαδα η Βίλα νίκησε 3-1 εντός έδρας τη Βίκινγκ για το Champions League και πήρε ψυχολογική ώθηση ενόψει της «μάχης» με τους «σίτιζενς». Η ομάδα του Μπέργμιγχαμ άνοιξε το σκορ με τον Τζάκσον νωρίς (6') και η Σίτι κατάφερε ν' αντιδράσει στην επανάληψη και να βρει το γκολ της ισοφάρισης με τον πρώτο σκόρερ της, Ερλινγκ Χάαλαντ (52'), αλλά οκτώ λεπτά αργότερα ο Σενεγαλέζος διεθνής φορ εξέθεσε ξανά την αντίπαλη άμυνα και έστειλε για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα του Ντοναρούμα.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 8ης αγωνιστικής στην Premier League και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Ίπσουιτς-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1

(41' Ενσίσο - 13 Γουίλιαμς)

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι 2-1

(6΄, 60' Τζάκσον-52' Χάαλαντ)

Άρσεναλ-Έβερτον 2-0

(7' Κόνσα, 68' Γκάμπριελ)

Κόβεντρι-Φούλαμ 0-1

(80' Μπομπ)

Τσέλσι-Τότεναμ 24/10

Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 25/10

Χαλ-Μπρέντφορντ 25/10

Λίβερπουλ-Μπράιτον 25/10

Μάντσεστερ Γ.-Μπόρνμουθ 25/10

Σάντερλαντ-Λιντς 25/10





ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)



Μάντσεστερ Σίτι 21 -8αγ.



Άρσεναλ 21 -8αγ.



Μπράιτον 16



Τσέλσι 13



Λίβερπουλ 12



Άστον Βίλα 11



Μπρέντφορντ 10



Λιντς 10



Έβερτον 10 -8αγ.



Ίπσουιτς 10 -8αγ.



Χαλ 9



Νιούκαστλ 8



Φούλαμ 8 -8αγ.



Μάντσεστερ Γ. 7



Κρίσταλ Πάλας 7



Μπόρνμουθ 6



Τότεναμ 6



Νότιγχαμ Φόρεστ 6 -8αγ.



Κόβεντρι 6 -8αγ.



Σάντερλαντ 4

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