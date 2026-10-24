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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Elite League: Τέταρτη σερί ήττα για την Αναγέννηση, 75-69 από τον Παπάγου

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
clock 19:32 | 24/10/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος Στέλιος Σβολιαντόπουλος
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Δεν τα κατάφερε στην Αθήνα η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, η οποία γνώρισε την ήττα με 75-69 από τον Παπάγου, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Elite League.

Η Κρητική ομάδα ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε με 38-31. Στην επανάληψη όμως ήταν πολύ άστοχη και οι γηπεδούχοι το εκμεταλεύτηκαν και έφτασαν στη νίκη.

Διαιτητές: Ζιώγας-Καραπαππάς-Κανελλίδης (Ζαγκλής)

Δεκάλεπτα: 13-14, 31-38, 62-54, 75-69

Evertech Παπάγου (Καρακώστας): Μπίσοπ 16 (3), Μαλέλης 3, Σιγάλας 2, Πετανίδης 5 (1), Βαφειάδης 3 (1), Ζευγαράς 8, Τζέικομπς 11, Καραγεωργίου 15 (2), Μπάρμπας 2, Παπαγεωργίου 10 (2)

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (Παπαδάκης): Στιούαρντ 6, Αλεξιάδης 6, Ιωακειμίδης, Γιαννούλτσης, Πετράκης, Ματσάγγος 5, Μπράντλεϊ 4, Κογιώνης 24, Ρουκουνάκης, Πρέκας 16 (2)

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Παρασκευή 23/10

- Κρόνος BC – Ψυχικό 79-84

Σάββατο 24/10

  • Λαύριο – ΓΑΣ Κομοτηνή 95-57

  • Παπάγου – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 75-69

  • Κόροιβος – Μαχητές Πειραματικό 91-96

  • Πανιώνιος – Αμύντας 87-60

Κυριακή 25/10

  • Σοφάδες – Γλαύκος Έσπερος

  • ΑΓΕΧ – Πρωτέας Βούλας

Δευτέρα 26/10

- Μέγαρα – Πανερυθραϊκός (20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

ΕΛΙΤ ΛΙΓΚ
Η επόμενη αγωνιστική – 6η

Παρασκευή 30/10

- ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΓΕΧ (17:00)

Σάββατο 31/10

  • Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Λαύριο (17:00)

  • Πρωτέας Βούλας – Σοφάδες (17:00)

  • Γλαύκος Έσπερος – Μέγαρα (17:00)

  • Πανερυθραϊκός – Κρόνος BC (17:00)

  • Ψυχικό – Κόροιβος (17:00)

  • Μαχητές Πειραματικό – Αμύντας (17:00)

Δευτέρα 2/11

- Παπάγου – Πανιώνιος (20:00)

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