Elite League: Τέταρτη σερί ήττα για την Αναγέννηση, 75-69 από τον Παπάγου

Δεν τα κατάφερε στην Αθήνα η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, η οποία γνώρισε την ήττα με 75-69 από τον Παπάγου, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Elite League.
Η Κρητική ομάδα ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε με 38-31. Στην επανάληψη όμως ήταν πολύ άστοχη και οι γηπεδούχοι το εκμεταλεύτηκαν και έφτασαν στη νίκη.
Διαιτητές: Ζιώγας-Καραπαππάς-Κανελλίδης (Ζαγκλής)
Δεκάλεπτα: 13-14, 31-38, 62-54, 75-69
Evertech Παπάγου (Καρακώστας): Μπίσοπ 16 (3), Μαλέλης 3, Σιγάλας 2, Πετανίδης 5 (1), Βαφειάδης 3 (1), Ζευγαράς 8, Τζέικομπς 11, Καραγεωργίου 15 (2), Μπάρμπας 2, Παπαγεωργίου 10 (2)
Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (Παπαδάκης): Στιούαρντ 6, Αλεξιάδης 6, Ιωακειμίδης, Γιαννούλτσης, Πετράκης, Ματσάγγος 5, Μπράντλεϊ 4, Κογιώνης 24, Ρουκουνάκης, Πρέκας 16 (2)
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
Παρασκευή 23/10
- Κρόνος BC – Ψυχικό 79-84
Σάββατο 24/10
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Λαύριο – ΓΑΣ Κομοτηνή 95-57
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Παπάγου – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 75-69
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Κόροιβος – Μαχητές Πειραματικό 91-96
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Πανιώνιος – Αμύντας 87-60
Κυριακή 25/10
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Σοφάδες – Γλαύκος Έσπερος
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ΑΓΕΧ – Πρωτέας Βούλας
Δευτέρα 26/10
- Μέγαρα – Πανερυθραϊκός (20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Η επόμενη αγωνιστική – 6η
Παρασκευή 30/10
- ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΓΕΧ (17:00)
Σάββατο 31/10
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Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Λαύριο (17:00)
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Πρωτέας Βούλας – Σοφάδες (17:00)
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Γλαύκος Έσπερος – Μέγαρα (17:00)
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Πανερυθραϊκός – Κρόνος BC (17:00)
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Ψυχικό – Κόροιβος (17:00)
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Μαχητές Πειραματικό – Αμύντας (17:00)
Δευτέρα 2/11
- Παπάγου – Πανιώνιος (20:00)