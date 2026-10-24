Δημήτρης Πιατάς: Πέθανε η σύζυγός του

Δύσκολες ώρες βιώνει ο ηθοποιός, Δημήτρης Πιατάς, καθώς η αγαπημένη σύζυγός του, Λέλα, "έφυγε" από τη ζωή.

Παρά το τραγικό αυτό γεγονός, και τον πόνο του, ο Δημήτρης Πιατάς ανέβηκε κανονικά το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου στη σκηνή για να παίξει στην παράσταση όπου και πρωταγωνιστεί.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι συνάδελφοί του τον είχαν παροτρύνει να μην ανέβει στη σκηνή και να αναβληθεί η παράσταση, προκειμένου να του δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να διαχειριστεί την απώλειά της αγαπημένης του συζύγου. Εκείνος, ωστόσο, αποφάσισε να τιμήσει την επαγγελματική του υποχρέωση, δείχνοντας σεβασμό τόσο στους θεατές όσο και στους εργαζομένους της παραγωγής.

Μετά το τέλος της παράστασης, ο Γιάννης Βούρος εμφανίστηκε μπροστά στο κοινό και προχώρησε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανακοίνωση.

«Νομίζετε ότι οι ηθοποιοί είναι μόνο λάμψη, εξώφυλλα και χλιδή, αλλά αυτό δεν ισχύει. Οι ηθοποιοί δίνουν την ψυχή τους πάνω στη σκηνή και πολλές φορές παραμερίζουν τα πάντα γι’ αυτό», ανέφερε αρχικά, σύμφωνα με τις μαρτυρίες ο Γιάννης Βούρος. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θέλω να σας πω κάτι που συνέβη και μας συγκλόνισε όλους σήμερα. Πέθανε η αγαπημένη γυναίκα του Δημήτρη Πιατά. Όλοι του είπαμε ότι πρέπει να αναβάλει την παράσταση, αλλά εκείνος ήθελε να ανέβει στη σκηνή, σεβόμενος όλους τους εργαζομένους. Δεν υπάρχουν λόγια», είπε χαρακτηριστικά

Διαβάστε επίσης

Νίκος Καρβέλας: Δύο τραγουδιστές πήραν την άδειά του για να ερμηνεύουν τα τραγούδια του

Η προφητική συνέντευξη που είχε πάρει η Γερμανού από τον Μαζωνάκη