Η προφητική συνέντευξη που είχε πάρει η Γερμανού από τον Μαζωνάκη

Μία ανατριχιαστική συνέντευξη που είχε πάρει η Ναταλία Γερμανού από τον Γιώργο Μαζωνάκη το μακρινό 2016 στο ραδιοφωνικό σταθμό Sfera 102.2 ήρθε ξανά στην επιφάνεια.

Ηταν μία συνέντευξη όπου ο τραγουδιστής ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου μιλά τόσο για τον θάνατο, όσο και για το μέλλον που οραματιζόταν. Τότε, αυτός ο διάλογος ήταν απλώς μία συζήτηση, σήμερα τα λόγια αυτά αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα.

Ν.Γ.: Έχεις απομυθοποιήσει τον θάνατο;

Γ.Μ.:Νομίζω ότι μας φοβίζει το άγνωστο, το αν πάει κάπου όλο αυτό ή αν τελικά σταματά εδώ. Εγώ θεωρώ ότι ο θάνατος είναι μία μετάβαση, στο πώς θα φύγει κάποιος. Δεν μπορείς να το προσδιορίσεις. Το ραντεβού που λένε δεν ξέρεις πότε είναι για τον κάθε ένα, είτε ηλικιακά είτε για οποιονδήποτε λόγο. Δεν μπορώ να πω ότι το σκέφτομαι. Σαφώς θέλω να είμαι υγιής για να μπορώ να βιώνω ό, τι μου δίνεται, από εκεί και πέρα δεν σκέφτομαι τον θάνατο καθόλου. Σοκαρίστηκα όταν έμαθα για τον θάνατο του Παντελή. Ο λόγος που σοκαρίστηκα εγώ ήταν γιατί ταυτίστηκα με την κατάσταση. Με το θέμα ότι δεν ξέρεις τι συμβαίνει από τη μία στιγμή στην άλλη.

Ν.Γ.: Πάμε να φανταστούμε τον Γιώργο, πώς θα ήθελε να είναι το 2026.

Γ.Μ.: Τώρα μου κάνεις μία ερώτηση που δεν θα στην απαντήσω. Είμαι άνθρωπος του σήμερα. Δεν είμαι άνθρωπος που θα σου πω ότι σε 15 χρόνια θα θέλω να έχω αυτό, να είμαι εκεί, να έχω κάνει εκείνο, να έχω κάνει το άλλο. Είμαι από τους ανθρώπους όπως προηγουμένως μου είπες, αυτό σκέφτηκα, αυτό έκανα. Αυτό που θέλω είναι να είμαι καλά με τον Γιώργο. Να μπορώ στα επόμενα χρόνια να είμαι υγιής, να κάνω ωραία τραγούδια, να εξελίσσομαι μέσα σε αυτή τη δουλειά. Εγώ πιστεύω ότι στη φάση που είμαι τώρα νιώθω ότι είμαι στο Γυμνάσιο. Ότι θα ήθελα να κάνω πολλά περισσότερα πράγματα και ότι έχω πολλή δουλειά να κάνω. Θα ήθελα μέσα στα χρόνια αυτά να έχω το περιθώριο και τη δύναμη να είμαι κοντά σε ανθρώπους του το έχουν ανάγκη που είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα αυτό.

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