Γεωτεχνικοί: Πόσο θα κοστίσει τελικά στους φορολογούμενους το «Action Plan 2»;

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Σε μια σοβαρή καταγγελία προχωρά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), φέρνοντας στο φως επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το «Action Plan 2» για τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ αρχίζει ήδη να επιβαρύνει τους Έλληνες φορολογούμενους.

Η Ομοσπονδία, η οποία είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για την έλλειψη διαφάνειας και σχεδιασμού, ζητά πλέον άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις από την ηγεσία της ΑΑΔΕ και την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η ΠΟΓΕΔΥ είχε εγκαίρως προειδοποιήσει ότι πίσω από τις βαρύγδουπες εξαγγελίες για τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το περιβόητο Action Plan 2 παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τον πραγματικό σχεδιασμό, τους εμπλεκόμενους και, κυρίως, το κόστος που καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι.

Είχαμε επισημάνει τον ρόλο της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης και της ομάδας των λεγόμενων «σοφών» στη διαμόρφωση του σχεδίου και είχαμε ζητήσει να μάθουμε ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό.

Φαίνεται ότι το μέτρημα μόλις ξεκίνησε! Στις 21 Οκτωβρίου 2026, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ ενέκρινε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 206.000 ευρώ.

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν βρίσκεται μόνο στο ποσό. Βρίσκεται στην αιτιολογία των ίδιων των αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης, όπου αναγράφεται ρητά: «στο πλαίσιο εντατικοποίησης των εργασιών του 2ου σχεδίου δράσης, της ΕΑΕ 2025 και της νέας ΕΑΕ 2026».

Συνεπώς, η σύνδεση της δαπάνης με το Action Plan 2 δεν αποτελεί πλέον εκτίμηση της ΠΟΓΕΔΥ. Αποτυπώνεται σε επίσημα δημοσιονομικά έγγραφα της ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, πληροφορίες που έχουν περιέλθει στην Ομοσπονδία αναφέρουν ενεργό συμμετοχή συνεργάτη της Αντιπροεδρίας σε διαδικασίες σχετικές με το Action Plan 2.

Ρωτάμε, λοιπόν, ευθέως τον κ. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ:

1. Πόσο θα πληρώσουν τελικά οι φορολογούμενοι για το Action Plan 2; Ποιες συμβάσεις, αναθέσεις και χρηματοδοτήσεις έχουν ήδη εγκριθεί ή σχεδιάζονται, από την ΑΑΔΕ ή άλλους φορείς, και ποια συγκεκριμένα αποτελέσματα δικαιολογούν αυτές τις δαπάνες;

2. Ποιοι βρίσκονται πίσω από τον σχεδιασμό και τις αποφάσεις; Ποιοι εισηγούνται, ποιοι συντάσσουν τα αιτήματα και με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες δράσεις και συνεργασίες;

3. Ποιος είναι τελικά ο ρόλος της Αντιπροεδρίας στο Action Plan 2; Συμμετείχαν νυν ή πρώην συνεργάτες του Αντιπροέδρου στον σχεδιασμό, στις εισηγήσεις ή στην προώθηση χρηματοδοτήσεων; Εάν ναι, ποιοι, με ποια θεσμική ιδιότητα και με ποια εξουσιοδότηση;

Η ΠΟΓΕΔΥ δεν αμφισβητεί την επιστημονική επάρκεια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου ούτε την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού των ελέγχων. Αμφισβητεί, όμως, τη λογική μιας «εξυγίανσης» που συνοδεύεται από νέες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις, χωρίς πλήρη διαφάνεια για το κόστος, τους πραγματικούς σχεδιαστές, τους εισηγητές και τους υπευθύνους των αποφάσεων

Η αντιμετώπιση των παθογενειών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για έναν νέο κύκλο αδιαφανών διαδικασιών. Γιατί μια μεταρρύθμιση που επαγγέλλεται τη διαφάνεια δεν μπορεί να γεννά περισσότερα ερωτήματα από εκείνα που υπόσχεται να απαντήσει.

Καλούμε τον κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ να ανοίξει επιτέλους τα χαρτιά του: Πόσες συμβάσεις, πόσα χρήματα, ποιοι εισηγήθηκαν, ποιοι αποφάσισαν και ποιοι συμμετέχουν; Η ΑΑΔΕ διακηρύσσει ότι υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Ήρθε η ώρα να αποδείξει ότι η διαφάνεια δεν αφορά μόνο όσους ελέγχει, αλλά και εκείνους που αποφασίζουν και διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα.

Τα πρώτα 206.000 ευρώ καταγράφηκαν. Πόσα ακολουθούν και ποιοι βρίσκονται πίσω από τις αποφάσεις;

Το μέτρημα ξεκίνησε, κύριε Πιτσιλή. Η λογοδοσία πότε;

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