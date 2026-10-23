Γιάμαλη: «Αν η ευτυχία κρυβόταν στα τούλια ενός νυφικού, θα κυκλοφορούσαμε κάθε μέρα όλες με ένα»

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Η Αναστασία Γιάμαλη μίλησε στο περιοδικό Hello για την επαγγελματική και την προσωπική της ζωή. H δημοσιογράφος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον χώρο της δημοσιογραφίας, στα σεξιστικά στερεότυπα, στην τηλεθέαση και στα αρνητικά σχόλια που δέχεται.

Υπάρχει διαφορά αντιμετώπισης απέναντι σε μια γυναίκα δημοσιογράφο σε σχέση με έναν άντρα συνάδελφό της, ακόμα και από τους εκάστοτε πολιτικούς;

Πάντα οι γυναίκες δημοσιογράφοι καλούνται να αποδείξουν πολύ περισσότερα απ’ ό,τι οι άντρες συνάδελφοί τους καθώς έρχονται αντιμέτωπες και με σεξιστικά στερεότυπα και αντιλήψεις. Πρέπει λοιπόν να είμαστε περισσότερο οχυρωμένες και προετοιμασμένες.

Είστε ικανοποιημένη από τα ποσοστά τηλεθέασης της εκπομπής;

Είναι μαραθώνιος η τηλεόραση, όπως και τα ποσοστά. Οι δημοσιογράφοι που είμαστε στο τιμόνι ενός project αξιολογούμαστε με βάση την εκάστοτε εκπομπή και το πόσο καλά πήγε. Χαίρομαι που πάει καλά. Πάντα, όμως, σκέφτομαι πώς θα πάει η επόμενη. Σισύφεια…

Δύσκολο το Σαββατοκύριακο, δεν αφήνει περιθώρια κοινωνικότητας σε προσωπικό επίπεδο.

Αυτό είναι αλήθεια. Χάνουμε από τις ζωές των ανθρώπων μας. Όταν εκείνοι ξεκουράζονται, εμείς είμαστε στην πρέσα. Και φέτος με το ραδιόφωνο, είναι ακόμα δυσκολότερος αυτός ο συνδυασμός.

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