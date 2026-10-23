Στην τελική ευθεία η «Νέα Θητεία» – Εκδόθηκε η εφαρμοστική απόφαση για τα νέα στάδια εκπαίδευσης στον Στρατό Ξηράς

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Σε τροχιά πλήρους υλοποίησης μπαίνει η ριζική αναδιάρθρωση της στρατιωτικής θητείας, καθώς υπεγράφη από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, η εφαρμοστική απόφαση που εξειδικεύει τη διάρκεια και το περιεχόμενο των σταδίων εκπαίδευσης για τους νεοσύλλεκτους του Στρατού Ξηράς.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια του νόμου-πλαίσιο ν. 5265/2026 («Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή») που ψηφίστηκε στις αρχές του έτους. Ενώ οι γενικές κατευθύνσεις της μεταρρύθμισης ήταν ήδη γνωστές, η νέα υπουργική απόφαση αποτελεί το τελικό θεσμικό βήμα, καθορίζοντας με ακρίβεια εβδομάδων και ημερών πώς θα εκπαιδεύονται εφεξής οι Έλληνες στρατεύσιμοι.

Το Νέο Χρονοδιάγραμμα Εκπαίδευσης:

Η απόφαση χωρίζει τη θητεία σε τρία διακριτά στάδια, διαφοροποιώντας τη διάρκεια ανάλογα με την κατηγορία των οπλιτών:

• Απλοί Οπλίτες: Το πρώτο στάδιο ορίζεται στις 10 εβδομάδες (4 εβδομάδες αρχική εκπαίδευση με την κατάταξη, 1 εβδομάδα άδεια και 5 εβδομάδες εκπαίδευση μαχητή). Ακολουθεί το δεύτερο στάδιο της ειδικότητας διάρκειας 4 εβδομάδων, προτού περάσουν στο τελικό στάδιο της επιχειρησιακής τους θητείας.

• Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΥΕΑ): Το πρώτο στάδιο διαρκεί 9 εβδομάδες (2 εβδομάδες διαδικασίες επιλογής, 6 εβδομάδες εκπαίδευση μαχητή και 1 εβδομάδα άδεια). Στη συνέχεια, ακολουθεί εκπαίδευση ειδικότητας 5 εβδομάδων στις Σχολές Εφαρμογής.

• Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ) Ειδικών Υπηρεσιών: Το πρώτο στάδιο περιορίζεται στις 5 εβδομάδες και η εκπαίδευση ειδικότητας διαρκεί μόλις 10 ημέρες, επιτρέποντας την ταχύτερη αξιοποίησή τους στις προβλεπόμενες υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ.

Όπως προκύπτει από τη σχετική εισηγητική έκθεση των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου, η εφαρμογή των νέων σταδίων εκπαίδευσης δεν προκαλεί καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό. Οι δαπάνες παραμένουν σταθερά εντός των ανώτατων δεσμευτικών ορίων του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2026-2029.

Η ισχύς της απόφασης ξεκινά άμεσα με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενεργοποιώντας και τυπικά το νέο μοντέλο εκπαίδευσης για τις επόμενες ΕΣΣΟ του Στρατού Ξηράς.

Πηγή: tanea.gr

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