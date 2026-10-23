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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Ατυχία για Μάνο Χνάρη

xnaris
clock 18:07 | 23/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ραντεβού με την ατυχία είχε την περασμένη Κυριακή ο Μάνος Χνάρης, καθώς παίζοντας με την Κ19 του ΟΦΗ απέναντι στην Καλαμάτα, τραυματίστηκε σοβαρά με την τελική διάγνωση να δείχνει ότι έχει υποστεί μερική ρήξη δεξιού πρόσθιου χιαστού συνδέσμου.

Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε μια εβδομάδα, ώστε να παρθεί η απόφαση αν θα υποβληθεί σε χειρουργική αποκατάσταση, όμως δεδομένα θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους μήνες.

Ο 18χρονος μέσος είναι ένα από τα μεγάλα project της Elite Ακαδημίας και παρόλο που παίρνει χρόνο με την Κ19 λογίζεται ως παίκτης της πρώτης ομάδας, με την οποία έχει κάνει τρεις εμφανίσεις, ενώ την τρέχουσα σεζόν είχε συμπεριληφθεί δύο φορές σε αποστολή.

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